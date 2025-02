Milan, ora Conceiçao pensa alla rivoluzione: il big rischia grossissimo

La rivoluzione in casa Milan è sempre più probabile. Al momento uno dei top della rosa di Sergio Conceiçao è a fortissimo rischio.

Sulle rive del Reno è arrivato l’ennesimo passo indietro della stagione del Milan. Un’annata che può ancora regalare emozioni ai tifosi rossoneri, ma che fino ad ora ha visto troppi up and down. A prescindere dall’allenatore, che sia Fonseca o Conceiçao, questo Diavolo ha sempre faticato a trovare il tesoro della continuità. Al “De Kuip” di Rotterdam si è verificata un’altra conferma di come questa squadra non dia certezze assolute né a coloro che siedono sulla panchina, né alla società e tanto meno ai tifosi. L’1-0 maturato ieri può essere recuperato, ma urge un cambio di passo netto non solo contro il Feyenoord.

Milan, ancora un passo indietro in Olanda: Conceiçao furioso

L’attitudine di Maignan e compagni non è stata per nulla gradita da Sergio Conceiçao, nuovamente severo di fronte ai microfoni nel post partita. Ma, a parte qualche eccezione, le parole forti del portoghese non hanno scosso a dovere gli animi dei calciatori rossoneri. Per raggiungere il quarto posto servirà ben altro Milan, a partire dall’anticipo di sabato sera, a “San Siro” contro l’Hellas Verona. In vista del prossimo match, Conceiçao medita uno stravolgimento di formazione che potrebbe portare all’esclusione dai titolari di Rafa Leao, come riporta calciomercato.com.

Il portoghese è stato tra i peggiori dei suoi contro il Feyenoord, reo di non essersi presentato con la giusta cattiveria agonistica all’appuntamento con il gol in più di una circostanza. Potrebbe essere quindi il 10 rossonero a sedere in panchina, a favore del connazionale Joao Felix che ancora una volta dovrebbe partire titolare nel tridente offensivo completato da Gimenez e Pulisic. Serve maggior equilibrio, specialmente in Serie A dove il rischio è quello di incontrare formazioni chiuse che possono essere letali in contropiede.

Milan, serve più equilibrio: Conceiçao verso una formazione “prudente” contro il Verona

Ecco perchè, contro gli scaligeri, potrebbe esserci una transizione dal 4-2-3-1 del secondo tempo di Empoli e di Rotterdam ad un più prudente 4-3-3, con il “bilanciatore” Musah, giocatore per cui il tecnico nutre una forte stima, di nuovo in campo dal primo minuto nella linea a tre con Reijnders e Fofana.

Non ci può essere risultato differente dalla vittoria contro la squadra di Paolo Zanetti. Saranno quindi vietate distrazioni per ridurre al minimo il rischio di uscire dal “Meazza” senza i tre punti in saccoccia.