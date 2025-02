Milan, passo falso a Rotterdam: cosa serve ora per qualificarsi agli ottavi di Champions League?

Il Milan cade a Rotterdam, contro il Feyenoord, nella gara di andata playoff per accedere agli ottavi di finale; ora di quale risultato ha bisogno il Diavolo per passare il turno?

Quello di ieri sera non è stato un Milan in grande spolvero. Delle tre italiane occupate con i playoff di andata solo la Juventus è riuscita a reggere il colpo vincendo contro il PSV. Atalanta e Milan invece hanno mostrato un lato non buono di sé. La squadra di Sergio Conceicao a Rotterdam ha deluso i più nonostante quella di ieri sera fosse una partita di quelle importanti da non sbagliare. I rossoneri sono rimasti in balia di un ottimo Feyenoord che in casa, al De Kuip, non si è fatta scappare le occasioni per dominare il rettangolo da gioco. Per il Diavolo ora è tutto un po’ più difficile e la gara di ritorno, programmata per il 18 febbraio, sarà cruciale.

Un errore che costa caro al Milan contro il Feyenoord

I tifosi milanisti ieri sera non si aspettavano di osservare una partita simile. I propri pupilli difatti sono stati comandati da un ottimo Feyenoord. Nella squadra olandese ha brillato particolarmente Paixao, ieri sera imprendibile il brasiliano sulla fascia sinistra.

Sulla stessa fascia, sponda rossonera però, invece il discorso è diverso: pochi spunti di Leao, troppi errori per Theo e il resto della squadra non ha brillato. L’errore di Maignan sul gol dell’1-0 è costato caro alla squadra meneghina che ora vede più difficile l’accesso agli ottavi di finale, ma dalla propria parte avrà la gara di ritorno in casa, a San Siro.

Sergio Conceicao prima del 18 febbraio avrà da sbrigare anche la gara di campionato contro il Verona, per poi cercare di arrivare in fiducia a San Siro per fare ciò che bisgona fare. Ma il Milan ora di cosa ha bisogno per passare il turno?

Milan agli ottavi di finale di Champions League con questo risultato: ecco cosa serve

Ai rossoneri servirà fare una gara seria e più attenta rispetto a quella fatta ieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport il Milan ora dovrà fare il doppio del lavoro per qualificarsi.

A San Siro vincere sarà imprescindibile, ma con quali risultati può qualificarsi il Milan? Servirà vincere con almeno due gol di scarto sul Feyenoord. Saranno ammessi dunque risultati come: 2-0, 3-1 e simili. Se invece si arriverà al 90esimo minuto sul risultato di 1-0 si giocheranno i supplementari perché il gol fuori casa non vale più doppio.

Ovviamente in caso di parità ai supplementari la gara sarà decisa ai rigori e questo sarà uno scenario che il Milan dovrà assolutamente cercare di evitare.