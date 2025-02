Milan, per il rinnovo l’intesa è ancora lontana: le sensazioni della dirigenza

L’accordo tra la società e l’entourage del calciatore stenta ad arrivare: ecco il pensiero della dirigenza

Dopo una sessione invernale di calciomercato decisamente scoppiettante, in casa Milan è ancora tempo di trattative. Nell’ultima campagna di mercato la dirigenza rossonera ha letteralmente rivoluzionato la rosa con cinque nuovi innesti e ben sei cessioni. Ora bisogna concentrarsi sui rinnovi.

È ormai ad un passo il rinnovo fino al 2029 per Mike Maignan, che percepirà uno stipendio di circa 5 milioni annui. Reijnders è ovviamente nei mirini di molti club europei dopo le prestazioni monstre in questa stagione, ma l’olandese sembra essere molto volenteroso di continuare la sua avventura al Milan. In standby, invece, la trattativa con Theo Hernandez: le sue richieste non sono state ancora accontentate, sarà necessario ancora del tempo per giungere ad una conclusione. Quello del francesce non sembra essere però l’unico rinnovo complicato.

Problemi nella trattativa con Pulisic: la situazione

Ancora lontano l’accordo con lo statunitense. La dirigenza rossonera sembra però fiduciosa di riuscire a chiudere la trattativa in tempi stretti.

Secondo il quotidiano Tuttosport, la trattativa per il rinnovo di Christian Pulisic è attualmente in stallo. L’intesa tra i suoi agenti e la dirigenza del Milan sembra essere ancora lontana. Le richieste economiche dello statunitense si aggirano sui 4-5 milioni di euro a stagione fino al 2028, con opzione per rinnovare di un anno il contratto col Diavolo.

Pulisic è stato finora uno dei migliori della compagine rossonera e le sue statistiche lo dimostrano: ben 12 gol e 7 assist in 29 partite, numeri da vero leader del reparto offensivo. Comprensibile, dunque, la sua forte voglia di un adeguamento del contratto, soprattutto sotto il punto di vista economico.

La dirigenza non molla la presa: c’è speranza

Nonostante la situazione non sia ancora del tutto indirizzata, dalla società rossonera emerge molta convinzione e sicurezza nella buona riuscita di questa trattativa.

Dal suo canto il Milan non perde le speranze: le sensazioni della dirigenza, infatti, sembrano essere decisamente positive. È molto probabile che il giocatore riceverà l’adeguamento salariale tanto richiesto, con la convinzione che la trattativa possa finalmente andare in porto il prima possibile.

Lo stesso Pulisic non sembra avere intenzione di lasciare Milano dopo le ultime due stagioni in cui sembra aver ritrovato la migliore forma possibile. Il Milan non può permettersi di perdere un pezzo pregiato del proprio attacco, dunque in caso di ulteriori problematiche la dirigenza farà di tutto per accontentare e trattenere l’asso statunitense.