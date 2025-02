Milan, retroscena incredibile sul nuovo arrivato: un top club aveva messo a rischio la trattativa

Retroscena che ha del clamoroso sul nuovo arrivato in casa Milan. Il calciatore poteva infatti voltare le spalle al Diavolo e accasarsi in Inghilterra.

In questa stagione il Milan non ha ancora assunto una dimensione chiara, che definisca con esattezza le reali ambizioni della squadra di Conceiçao, che ha alternato prestazioni di carattere a prove incolori che sono costate punti pesanti. L’arrivo del tecnico portoghese, conosciuto più come risultatista che come giochista, non ha modificato del tutto le incertezze nella fase di non possesso. Ma sicuramente, dopo il mercato invernale, il Diavolo ha rinforzato a vista d’occhio il suo potenziale offensivo, con l’arrivo di Joao Felix, Gimenez e Sottil, che possono essere un’arma letale per gli avversari dei rossoneri.

Milan, il mercato ha potenziato a dismisura l’attacco: ma uno dei nuovi arrivati poteva non essere rossonero

Il portoghese è arrivato a Milanello con la voglia di riscatto, mentre per il messicano e l’ex Fiorentina si tratta dell’occasione per la definitiva maturazione. Nella trattativa del nuovo numero 7 ha pesato molto la volontà del diretto interessato, che voleva fortemente il rossonero. Come rivelato da calciomercato.com, Gimenez ha quasi supplicato l’agente, Rafaela Pimenta, di trovare la quadra per passare al Diavolo.

Un affare che ha vissuto non poche complicazioni, ma che alla fine è andato in porto, nonostante l’inserimento a sorpresa del Tottenham. Negli ultimi giorni della finestra invernali gli Spurs hanno cercato un innesto per rinforzare il reparto avanzato fino a questo punto insoddisfacente. L’entourage della punta messicana aveva però già dato la parola d’onore ad Ibrahimovic e l’operazione è finalmente decollata, con il club londinese che ha virato su Mathys Tel del Bayern Monaco.