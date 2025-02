In casa Milan sono partite delle attente considerazioni: la società rossonera starebbe riflettendo anche sul possibile addio.

Dopo gli acquisti mirati e ambiziosi fatti nel mercato invernale, il Milan di Sergio Conceicao sembra aver imboccato finalmente la strada giusta, ritrovando identità e una filosofia di gioco ben precisa. Segnali molto positivi sono arrivati dalle due ultime uscite, rispettivamente in Coppa Italia e in Serie A. Il Milan ha inanellato due vittorie consecutivi, mandando ko Roma ed Empoli. La strada è ancora lunga, sopratutto in campionato. Tuttavia, i messaggi lanciati dalla squadra lasciano ben sperare ai tifosi. Chi invece dà segnali di squilibrio e sta navigando in brutte acque, ritrovandosi ad un passo dal baratro, è il Milan Fururo. La formazione Under 23 sta vivendo una stagione davvero pessima nel girone B di Serie C.

È buio pesto per il Milan Futuro: Bonera ora rischia grosso

È notte fonda per il Milan Futuro. La formazione rossonera sta passando un periodo a dir poco negativo, come certificano i risultati. L’ultima mazzata, forse quella fatale per il benservito a Daniele Bonera, è arrivata ieri sera proprio in occasione dello scontro salvezza con la Lucchese. I ragazzi del Milan sono crollati sotto il punteggio di 2-0, tornando ad incassare una sconfitta dopo la vittoria esterna in casa della Spal. Un ko tremendo per i rossoneri, che inguaia ulteriormente lo stato delle cose in classifica.

Il Milan Futuro si trova attualmente in acque torride, ovvero, in piena zona play-out. Al momento, la zona salvezza dista dai rossoneri cinque lunghezze. L’ultima casella a disposizione per la permanenza in Serie C è detenuta tuttora dal Campobasso, che però deve ancora scendere in campo per questo turno di terza serie. Dunque, il Milan Futuro ha necessariamente bisogno di un cambio di rotta immediato. La retrocessione nei dilettanti sarebbe uno scotto pesantissimo per il club, oltre a procurare dei considerevoli danni economici.

Bonera ad un passo dall’esonero: due i possibili scenari

Considerata la situazione critica, il Milan avrebbe giustamente dato il via a delle considerazioni, mettendo sotto la propria lente d’ingrandimento l’operato svolto sin qui da Daniele Bonera. Zlatan Ibrahimovic, che ha fortemente voluto l’ex difensore sulla panchina del Milan Futuro, sta valutando se dare una nuova chance al mister o dirgli addio attuando le pratiche per l’esonero.

Tuttavia, Jovan Kirovski e Zlatan Ibrahimovic starebbero comunque tenendo conto di un aspetto che potrebbe salvare almeno per adesso Daniele Bonera ed è che il gruppo di ragazzi sembra continuare a credere fortemente nell’allenatore bresciano e nella sua metodologia di lavoro. Anche gran parte della dirigenza rossonera starebbe spingendo per la conferma, nonostante il trend negativo.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, una decisione definitiva dovrebbe arrivare già in giornata. In caso di esonero, gli scenari sarebbero due. La prima porterebbe alla promozione dell’allenatore Primavera, Federico Guidi. La seconda opzione, invece, sarebbe quella di puntare su un tecnico italiano capace di valorizzare i giovani.