Milan-Roma, Abraham risponde ai fischi dei tifosi romanisti: l’inglese non ci sta e ribatte!

Tammy Abraham risponde a tono ai tifosi della Roma: l’attaccante del Milan alza la voce dopo la vittoria in Coppa Italia

Il Milan si regala un pass in semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio di campionato nel derby, la squadra rossonera di mister Sergio Conceicao ha ritrovato la vittoria battendo la Roma di Claudio Ranieri con il punteggio di 3-1. Stando ai dati Opta, il Milan è una delle tre squadre ad avere raggiunto almeno 25 volte la semifinale di Coppa Italia, insieme a Juventus (36) e Inter (29). A trascinare il Diavolo verso il passaggio del turno è stata la doppietta dell’ex giallorosso, Tammy Abraham, ed il gol al debutto in rossonero di Joao Felix. A nulla è servito il gol dei capitolini di Dovbyk. In semifinale, il Milan incrocerà una tra Inter e Lazio. Al termine del match, due protagonisti rossoneri hanno analizzato la gara ai microfoni di Sport Mediaset, Tammy Abraham e Fikayo Tomori.

Abraham risponde alle provocazioni: l’ha detto in diretta!

Tammy Abraham ha sfruttato l’occasione dell’intervista post gara per celebrare la vittoria, ma anche per rispondere ai fischi dei tifosi della Roma a margine della sua sostituzione: “Sono molto contento per la vittoria, penso che abbiamo meritato questo passaggio del turno. Adesso dobbiamo riposare e farci trovare pronti per la prossima partita. Gimenez? È un bravo ragazzo. Fischi Roma? Mi hanno infastidito, ma questo è il calcio. Ci sono rimasto male”.

Anche Tomori guarda al futuro con ottimismo: “Tutti noi siamo sempre pronti, sapevamo che oggi era una partita molto importante. Volevamo vincere dopo il derby. Adesso siamo in semifinale e siamo contenti. Voci di mercato? Sono qui da quattro anni, mi sento a casa. Gli ultimi anni non ho giocato come volevo, ma adesso voglio dare tutto per questa maglia. Dove possiamo arrivare con giocatori come Gimenez e Felix? Anche prima avevamo una squadra forte, siamo contenti per i nuovi arrivati. Possono aiutarci per arrivare dove vogliamo sia in questa coppa che in Champions”.