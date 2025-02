Milan-Roma anche sul mercato: offerta decisiva

Milan-Roma pronta a regalare emozioni in campo, ma anche fuori: i rossoneri sfidano i giallorossi sul mercato, ecco l’offerta che cambia tutto

Snodo cruciale, l’ennesimo, di una stagione calcistica che entra ora nella sua seconda parte e con appuntamenti che iniziano a pesare sempre di più. A San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia, Milan-Roma è sfida tra deluse, tra squadre che sono lontane dagli standard che pensavano di poter inseguire a inizio stagione. Ma essendo ancora pienamente in grado di potersi regalare qualche soddisfazione, nelle coppe e non solo.

Entrambe le formazioni hanno messo mano in maniera importante alla propria rosa tramite il mercato. Tanti nuovi acquisti sia per i rossoneri che per i giallorossi. E qualcuno di loro potremmo vederlo in campo nella sfida del ‘Meazza’, per provare a incidere da subito. Conceicao e Ranieri si giocano moltissimo e affrontano questa sfida, naturalmente, puntando a schierare la miglior formazione possibile. Il portoghese confermerà la squadra del derby, fatta eccezione per Bennacer, andato via. Mentre l’allenatore romano ripropone i big dall’inizio dopo il turnover ragionato con il Napoli.

In palio una semifinale e la possibilità di puntare alla finale dell’Olimpico a maggio, per impreziosire la stagione. Pronostico aperto, per stato di forma e per il recente 1-1 di campionato. Gara in cui si parlerà tanto anche di calciomercato, nonostante la sessione si sia appena conclusa. Con un particolare intreccio che riguarda entrambe le formazioni.

Milan-Roma, la doppia beffa per Goglichidze: offerta per prenderlo subito

Così come in estate, le strade di meneghini e capitolini si sono incrociate a più riprese. Entrambe hanno pensato a Goglichidze, senza riuscire a mettere le mani su di lui. E ora il georgiano può sfumare definitivamente.

Il difensore dell’Empoli era sembrato molto vicino alla Roma, ma poi era stato Claudio Ranieri in persona a smentire il suo arrivo. Adesso, secondo ‘SporTurk’, il Galatasaray può presentare una nuova offerta, sfruttando il fatto che il mercato turco sia ancora aperto. Pronti 8 milioni per i toscani, il difensore sta riflettendo sulla proposta e potrebbe accettare.

Milan-Roma, quanti fronti aperti: il punto su Saelemaekers, Abraham e non solo

Milan e Roma avranno anche l’occasione, verosimilmente, di dialogare tra loro per i fronti aperti che le riguardano. Come quello dello scambio di prestiti tra Saelemaekers e Abraham.

Destini diversi, a quanto pare, per il belga e per l’inglese. Per il primo, la Roma vorrebbe già ragionare sul riscatto, intorno ai 12 milioni di euro. Invece, Abraham appare lontano dalla conferma e attualmente il Milan non spingerà per confermarlo. Il Diavolo, invece, potrebbe ripensare a Cristante per l’estate.