Milan-Roma, Gimenez e Felix subito titolari? La decisione di Conceiçao spiazza tutti

Prima apparizione a “San Siro” per Santi Gimenez e Joao Felix nei quarti di Coppa Italia contro la Roma. Conceiçao ha le idee chiare sul loro impiego.

Doppia Coppa per riempire ancora una volta la bacheca di via Aldo Rossi. Dopo aver trionfato in Supercoppa Italiana trenta giorni fa, c’è un altro appuntamento da non sbagliare per il Milan, questa volta in Coppa Italia. A “San Siro” arriva la Roma e i rossoneri, con tanti nuovi volti a disposizione di Conceiçao, vuole regalarsi la semifinale (calcio d’inizio ore 21, in caso di successo doppio confronto con una tra Inter e Lazio) e avvicinarsi ad un trofeo che manca da più di venti anni.

Milan, altro test di maturità contro la Roma: le scelte di Conceiçao sui nuovi innesti

È naturale che alla “Scala del Calcio” ci sarà un’atmosfera speciale. E non solo per ciò che c’è in palio, obiettivo importante per entrambe le squadre, tagliate fuori dai piani altissimi della Serie A. I 55 mila spettatore previsti questa sera al “Meazza ” avranno modo di dare il benvenuto a Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil. Tutto il popolo rossonero è impaziente di conoscere i nuovi arrivati. Conceiçao ha già fatto le valutazioni del caso sui nuovi innesti in vista della gara di stasera.

In base a quanto annunciato da “La Gazzetta dello Sport”, i tre nuovi arrivati dovrebbero partire dalla panchina. Non è da escludere, tuttavia, uno spezzone di gara per prendere confidenza con il nuovo ambiente, con un tour de force tra campionato e Champions all’orizzonte. Bisognerà invece ancora attendere per la prima convocazione di Warren Bondo, arrivato dal Monza per sostituire il neo calciatore del Marsiglia Bennacer. In mediana, quindi, toccherà nuovamente a Reijnders, Fofana, di rientro dalla squalifica nel derby, con Musah a svariare tra la fascia e il centro del campo.

Milan, panchina iniziale per Gimenez e Felix: il probabile undici di Conceiçao

Da verificare, invece, le condizioni di Rafael Leao e Christian Pulisic. I due sono usciti acciaccati dalla battaglia di domenica contro i “cugini”. Qualora almeno uno tra il 10 e l’11 venisse risparmiato nel tridente completato da Abraham , pronto Jimenez dal primo minuto. Non ci dovrebbero essere variazioni, infine, di fronte alla porta di Maignan.

Ancora titolare, quindi, Kyle Walker, con Theo a presidiare l’out opposto. Scacchiere completato da Tomori e Pavlovic, apparsi in grande spolvero nel derby. Anche questa sera i tifosi rossoneri si attendono una risposta grande Milan, magari con il contributo dei colpi arrivati nelle ultime ore di mercato.