Milan Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco!

Siamo ai quarti di finale di Coppa Italia e a San Siro il Milan affronterà la Roma di Ranieri. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici.

Il Milan è in corsa per vincere un’altra coppa e si tratta della Coppa Italia. Dopo il trionfo in Supercoppa infatti il diavolo sogna la doppietta e dopo un mercato simile i tifosi aspettano i risultati giusti per arrivare a conquistare altri titoli. I rossoneri infatti stanno attraversando un periodo di transizione. L’arrivo di Sergio Conceicao in panchina in pochissimo tempo ha portato a stravolgere tutte le gerarchie. Ora è un nuovo Milan, per così dire, che ha puntato su nuovi volti e, a malincuore, ne ha abbandonati altri per inseguire nuovi obiettivi. Ora il Milan è in corsa per la coppa nazionale e per avere una nuova soddisfazione.

Milan Roma, chi avanzerà alla semifinale?

Il Bologna ha clamorosamente avuto la meglio sull’Atalanta, la Juve dovrà affrontare l’Empoli, l’Inter la Lazio e poi ecco Milan Roma. Siamo al secondo incontro in questa stagione tra le due compagini dopo il pareggio per 1-1 di dicembre.

La squadra rossonera viene dalla vittoria della Supercoppa e dalla mancata qualificazione diretta agli ottavi in Champions. E dopo il pareggio nel derby la squadra di Conceicao vuole tornare alla vittoria. La squadra di Ranieri infatti non è in cattiva forma. Nelle ultime dieci partite i giallorossi vantano una bella striscia positiva: una sola sconfitta e tre pareggi.

Intanto per il Milan sarà out un titolarissimo: Rafa Leao, che a quanto pare non è al top della forma. Al suo posto ecco Jimenez.

Le formazioni ufficiali per il match di Coppa Italia

Alle ore 21:00 ci sarà il fischio di inizio a San Siro e il Milan dovrà fare a meno di Leao ma non di Pulisic, che anche se non al top parte titolare, ci sarà poi Jimeenz davanti questa volta. Ritorna tra i titolari Fofana e in attacco spazio ad Abraham, aspettando che Gimenez scaldi i motori.

Ancora Walker titolare a destra e ancora la coppia Tomori Pavlovic farà da guardia a Maignan. Nella formazione avversaria ci sarà il grande ex Saelemaekers a cui il Milan dovrà stare molto attento assieme a Dybala. Di seguito le scelte ufficiali di Conceicao:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Pulisic. All. Conceiçao.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. Ranieri.