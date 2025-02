Milan, scelta fatta: Furlani accelera per il nuovo colpo!

Giorgio Furlani continua a pensare al futuro: l’amministratore delegato del Milan ha un nuovo pallino di mercato.

La rivoluzione del Milan non è iniziata a gennaio e tantomeno è finita alla chiusura del mercato invernale. La società rossonera, infatti, è quotidianamente all’opera per individuare più soluzioni possibili per migliorare ulteriormente la rosa, dando sfogo alle proprie ambizioni. Mentre Conceicao si occupa del presente, con l’intento di risollevare del Milan specialmente in campionato, la dirigenza sta studiando con cura gli eventuali movimenti di mercato per il futuro. Ultimamente, in orbita Milan c’è un nome che si sta facendo strada tra tifosi e club. Giorgio Furlani avrebbe in mente un nome di un attaccante emergente per innalzare ulteriormente il potenziale della rosa in vista della prossima stagione.

Il Milan ha messo gli occhi sul bomber: Furlani vuole lui in attacco

In questa stagione, il Milan starebbe continuando a tenere vivo l’interesse per Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese sta facendolo molto parlare di sé, catturando la scena della Serie A con prestazioni convincenti e quindi all’altezza del campionato di massima serie. Il bomber classe 2000, alto 2.01 m, ha messo a referto sin qui ben 11 gol in 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il suo profilo piacerebbe molto al Milan, tant’è che Giorgio Furlani avrebbe già cominciato a sondare il terreno per tentare il colpo in estate. Per il Milan sarebbe il vice ideale di Santiago Gimenez.

Lorenzo Lucca è un attaccante promettente, pronto per il grande salto in una top del calcio italiano. Il giovane bomber dell’Udinese ha parlato proprio recentemente e lo ha fatto tramite un’intervista rilasciata al giornalista Matteo Moretto. Nel corso della chiacchierata, il centravanti ha rivelato che il suo idolo calcistico è un rossonero: “Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic e dopo Milan-Udinese del 19/10/2024 abbiamo parlato anche di questo e di quello a fine partita… soprattutto abbiamo parlato del mio passato all’Ajax, perché sono stato il primo italiano a giocare in quello storico club, un club in cui Zatan ha fatto la storia”.

Lucca nel mirino del Milan: l’Udinese ha fissato il prezzo

Lorenzo Lucca sembra proprio essere uno dei prossimi obiettivi di mercato del Milan. Il bomber dell’Udinese sta strappando consensi a tutta forza, confermandosi un attaccante valido. Intanto, l’Udinese avrebbe già fatto sapere alle pretendenti del bomber il costo del cartellino. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club bianconero sarebbe disposto a lasciarlo partire per un’offerta da 25/30 milioni di euro.

Il Milan sarebbe uno dei club più interessati al futuro del calciatore. In Serie A, però, ci sarebbe un’altra big ad aver posato gli occhi sul bomber e ad aver palesato una forte attrazione per il promettente attaccante. Non solo i rossoneri, tra le società più attive nei confronti del calciatore ci sarebbe anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La speranza dell’Udinese è che si possa generare una vera e propria asta, in modo da ricavare il massimo possibile dalla cessione del calciatore.

Nel frattempo, l’agente di Lucca, Beppe Riso, è stato molto chiaro ai microfoni del quotidiano ‘La Repubblica’. Secondo il noto procuratore, il suo assistito è pronto per una big della Serie A: “Lui in una big? Il presidente Pozzo preferisce aspettare, prima l’Udinese deve salvarsi. Ma sa che succederà. Ha già fatto esperienza all’Ajax, ha un mercato internazionale. Si vuole migliorare, lavora tantissimo, è da top club”.