Milan, svolta nuovo stadio: accordo in arrivo

Il nuovo stadio si avvicina sempre di più: i due club di Milano lavorano per accelerare i tempi

Nonostante l’immensa rivalità calcistica, Milan ed Inter sono in stretto contatto per il progetto del nuovo San Siro. I due fondi societari RedBird e Oaktree collaborano attivamente con un ampio team di professionisti per cercare di bruciare le tappe ed evitare rallentamenti in un progetto importantissimo.

I due club si stanno impegnando al massimo per sistemare il prima possibile tutti i dettagli del nuovo stadio, dai seggiolini all’impianto acustico. L’obiettivo principale è quello di rispettare la richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di presentare tutta la documentazione necessaria tra fine febbraio e inizio marzo, in modo da poter partire velocemente con i lavori effettivi.

Un progetto da più di un miliardo di euro

Il nuovo stadio sarà un vero gioiello, super innovativo e con una capienza simile a quella attuale. Sarà necessario, dunque, un grande investimento da parte delle due società.

Secondo i primi rumors, il nuovo San Siro vanterà circa 71 mila posti a sedere, 72 mila parcheggi e ben oltre 50 mila metri quadrati di aree verdi. Se venissero rispettate tutte le tempistiche, i lavori potrebbero iniziare già nel 2027 e concludersi entro il 2030.