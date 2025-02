Il futuro al Milan di Theo Hernandez è in bilico: il Milan ha già in mente tre nomi per sostituire il terzino francese.

Theo Hernandez continua ad essere uno dei nomi più discussi del mondo Milan, sopratutto dopo l’espulsione per doppia ammonizione contro il Feyenoord. Ingenuità che ha indubbiamente compromesso la sfida di ritorno dei playoff di Champions, spingendo il club verso un’amara eliminazione. In questa stagione, il terzino francese non sta tenendo fede alle aspettative iniziali, creando un chiaro malcontento tra club e tifosi. Il Milan, infatti, non sembra essere così convinto di trovare un accordo con l’entourage dell’ex Real Madrid per il rinnovo.

Theo Hernandez al passo d’addio: Furlani valuta tre nomi per sostituire il francese

La trattativa per il rinnovo con Theo Hernandez è ancora in piedi, ma il Milan ora si starebbe prendendo del tempo per riflettere attentamente sul da farsi. Anche perché il rendimento del terzino francese sta lasciando molto a desiderare, mettendo in luce più bassi che alti. La società rossonera, infatti, non avrebbe affatto escluso la possibilità dell’addio in occasione della prossima finestra di mercato estiva. A spingere il Milan sempre più verso la separazione dall’ex Real Madrid sarebbero anche le alte pretese economiche avanzate dagli agenti dello stesso calciatore.

Theo Hernandez, in scadenza di contratto nel 2026 e con uno stipendio da 4,5 milioni a stagione, ambirebbe ad un ingaggio alle stesse cifre o quasi di Rafael Leao, tuttora il calciatore più pagato della rosa (7 milioni). Al momento, la situazione sarebbe in stand-by. Considerato che manca solo un anno alla scadenza del contratto, il club avrebbe abbassato le proprie pretese sulla cessione, fissando il costo del cartellino intorno ai 35/40 milioni. Intanto, il Milan si starebbe tutelando in caso di addio di Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera avrebbe inserito tre nomi in particolare nella lista dei candidati per sostituire il terzino francese.

Il primo profilo riconduce ad Alex Jimenez, giovane rossonero che, quando chiamato in causa da Conceicao, risponde sempre presente. Il club lombardo, di fatto, starebbe già lavorando con il Real Madrid per negoziare i termini della clausola in favore dei Galacticos. Il Milan avrebbe accesso i propri fari anche all’estero. La seconda alternativa a Theo Hernandez sarebbe Almugera Kabar, promettente terzino classe 2006 del Borussia Dortmund. Il terzo nome che Giorgio Furlani starebbe tenendo in considerazione è quello di Maxim De Cuyper, giovane terzino belga del club Brugge.

Tris di rinnovi in casa Milan

A differenza dalla situazione di Theo Hernandez, il Milan starebbe viaggiando a passo spedito per i rinnovi di tre giocatori rossoneri. La società lombata sarebbe pronta a mettere sottochiave Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Alessandro Florenzi. Il portiere francese dovrebbe legarsi ancor più ai colori rossoneri prolungando fino al 2029, con un ingaggio da 5 milioni.

Mentre il centrocampista olandese avrebbe raggiunto un accordo con il club sulla base di un’estensione contrattuale fino al 2030 da 3 milioni più bonus. Il terzino ex Roma, invece, dovrebbe estendere il proprio contratto (in scadenza a giugno) per un altro anno. Pur di restare con indosso i colori rossoneri, il calciatore avrebbe deciso di rinunciare ad una parte significativa del suo attuale ingaggio da 3 milioni.