Milan-Verona, Conceicao cambia tutto: formazione stravolta!

Sergio Conceicao va spedito verso le proprie scelte: il tecnico è pronto a stravolgere la formazione in vista dell’Hellas Verona.

Dopo due vittorie consecutive ai danni di Roma ed Empoli, il Milan mercoledì è tornato a vedersi costretto a mandare giù il boccone amaro della sconfitta. I rossoneri sono andati ko in Olanda, perdendo il primo round dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Il tempo per piangere sul latte versato, però, non c’è in casa rossonera. Questa sera, il Diavolo torna nuovamente sotto i riflettori per la 25esima giornata di Serie A. Il Milan scenderà in campo a San Siro alle 20:45 per affrontare l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, reduce da una pesante sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta.

Conceicao cambia tutto: formazione stravolta

Il risultato che il Milan deve per forza di cose portare a casa questa sera è la vittoria. I rossoneri hanno bisogno della famosa e tanto agognata continuità per recuperare terreno dal treno Champions League. Data l’importanza e la delicatezza della gara, Sergio Conceicao sta studiando la miglior formazione possibile da schierare.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è aria di rivoluzione tra i rossoneri. Sergio Conceicao dovrebbe effettuare diversi significativi cambiamenti per cercare di dare una scossa alla squadra dopo la battuta d’arresto di Rotterdam. Salvo colpi di scena, tra i pali dovrebbe esserci Mike Maignan, principale colpevole sul vittoria degli olandesi.

Per fare da schermo al francese, l’allenatore portoghese starebbe pensando di affidarsi al quartetto composto da Theo Hernandez, Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic e Kyle Walker. Scelte che il mister avrebbe fatto sopratutto in considerazione dell’assenza di Tomori, fermo a causa del turno di squalifica rimediato contro l’Empoli.

Panchina per tre big: scelta fatta

Per quanto riguarda il centrocampo, Conceicao dovrebbe schierare in cabina di regia Youssouf Fofana e Yunus Musah, dando quantità e qualità in mezzo al campo. Per il lavoro tra le linee, invece, il tecnico portoghese non avrebbe particolari dubbi, confermando la presenza di Tijjani Reijnders.

La sorpresa dovrebbe esserci sugli esterni, dato che Conceicao pare deciso a dare una chance dal primo minuto a Riccardo Sottil e Samuel Chukwueze. Infine, a vestire i panni dell’unica punta nel 4-2-3-1 del tecnico ex Porto dovrebbe essere Santiago Gimenez. Dunque, stando alle ultime, Conceicao sembra sempre più convinto di tenere in panchina tre dei principali rappresentati della rosa rossonera, come Christian Pulisic, Rafael Leao e Joao Felix.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti.