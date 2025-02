Missione mercato a Bologna: il Milan lo soffia all’Inter

Il Milan punta su un grande talento del Bologna per il mercato estivo, è sfida aperta ai cugini nerazzurri: inizia il derby sul mercato dei trasferimenti

Il Milan è atteso da uno snodo cruciale della propria stagione. Fuori dall’Europa e in ritardo in campionato, i rossoneri hanno forse l’ultima possibilità di ritornare in corsa per un posto in Champions League, passando dal recupero contro il Bologna. Una sfida, quella del ‘Dall’Ara’, che non si può assolutamente sbagliare.

Attualmente, la graduatoria recita otto lunghezze di ritardo dal quarto posto occupato dalla Juventus. Si può provare a sfruttare il prezioso ‘jolly’ dato dalla trasferta in terra emiliana. Che però è un vero e proprio scontro diretto, dato che gli uomini di Italiano sono a pari punti con il Diavolo, e come tale andrà trattato. Partita molto difficile ma dai significati eloquenti, da affrontare praticamente come una finale. Non l’unica, dato che nel weekend ci sarà un altro scontro diretto, quello contro la Lazio.

Insomma, gli uomini di Conceicao sono forse all’ultima chiamata per non privare di senso il finale di campionato. Resterebbe, è vero, la Coppa Italia, con il suggestivo doppio derby con l’Inter in semifinale. Ma la coppa nazionale non basterebbe da sola, anche in caso di vittoria, a salvare del tutto la stagione. A proposito dei nerazzurri, comunque, il derby è già iniziato ed è quello di mercato.

Milan, sorpasso all’Inter per Beukema: l’olandese osservato speciale

Proprio da Bologna, infatti, passa un altro capitolo dello scontro a distanza tra ‘cugini’. Se l’Inter ha messo nel mirino diversi giocatori della squadra di Italiano, lo stesso intende fare il Milan. Che può pensare in particolare a Sam Beukema.

Il centrale si sta facendo notare per un rendimento di tutto rispetto. Il Bologna, al momento, non vorrebbe privarsi di lui, ma cambierebbe tutto con la giusta offerta. In caso di partenza di uno tra Thiaw e Tomori, in realtà piuttosto probabile, il Diavolo reinvestirebbe i circa 30 milioni di euro incassati. Al Milan, oltretutto, Beukema troverebbe ad aspettarlo il connazionale Reijnders: tra i due ci sono state reciproche parole di stima.

Milan, non solo Beukema: gli altri rossoblù nel mirino di Moncada

Non è l’unico giocatore bolognese che può fare al caso del Milan, in realtà. Ci sono anche altri profili che Moncada osserverà molto attentamente.

Sulla trequarti, sta disseminando talento Benjamin Rodriguez, talento emergente. Una suggestione o forse qualcosa di più. In difesa, poi, in alternativa a Beukema si potrebbe tornare su Lucumì, già seguito in passato e con un cartellino più agevole da attaccare.