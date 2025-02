Moncada carica prima di Bologna Milan, poi l’annuncio su Theo e Reijnders

Geoffrey Moncada fa il punto della situazione sui rinnovi: il direttore tecnico del Milan è stato chiaro prima della sfida contro il Bologna.

L’imperativo è uno in casa Milan: vincere. Dopo la doppia tegola incassata settimana scorsa, con l’eliminazione dalla Champions e il ko contro il Torino, la squadra di Sergio Conceicao è chiamata a rialzarsi per non perdere contatto dal treno che porta dritto nell’Europa che conta. Il Diavolo questa sera avrà l’occasione di avvicinarsi alla tanto agognata zona, andando a caccia dei tre punti nel recupero della nona giornata di Serie A contro il Bologna. A pochi minuti della sfida, tra i rossoneri è intervenuto il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Il dirigente ha fatto il punto della situazione su alcuni aspetti.

Moncada fa chiarezza: dichiarazioni decise sui rinnovi

Geoffrey Moncada, prima del match contro il Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il direttore tecnico del Milan ha sottolineato quanto sia cruciale la gara di questa sera in chiave Champions: “Questa è una finale, abbiamo sbagliato la prima contro il Torino. Stasera è importante fare bene, affrontiamo una grande squadra. Per noi è importante rientrare nei primi quattro posti, sarà una battaglia. Bisogna essere positivi in questo momento. Siamo in difficoltà, ma abbiamo tante partite ancora”.

Moncada ha poi ribadito: “Possiamo fare molto di più, c’è margine di crescita. Conosco bene i giocatori che sono in squadra, dobbiamo fare meglio. Cerco di aiutare ogni giorno a staff e mister. Cosa cambia dal fare il capo scout? Totalmente diverso, soprattutto per l’aspetto mentale”.

In seguito, Moncada ha fatto chiarezza sul tema rinnovi: “Sta andando tutto per il verso giusto, stiamo lavorando bene. Abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori. L’importante è avere il controllo, non possiamo permetterci di perdere i giocatori a scadenza, mai. Mi sembra che i giocatori sono molto contenti di rimanere con noi. Pulisic e Reijnders? Siamo molto vicini. Maignan e Theo? Ci stiamo lavorando. Anche per loro vale questo discorso, è importante”.