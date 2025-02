Moncada svela: “Ho parlato con Conceicao”, poi la risposta a Ibrahimovic

Geoffrey Moncada parla prima di Torino-Milan: il direttore tecnico del club risponde a Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Dazn.

È un Milan con un forte senso di rivalsa quello che questo pomeriggio mette piede sul rettangolo verde del Torino di Paolo Vanoli. I rossoneri hanno tutte le intenzioni di fare bottino pieno nella tana dei granata per tenere lontane le negatività maturate dopo l’eliminazione in Champions League contro il Feyenoord. Dopo la grande delusione europea, la squadra lombarda è chiamata alla vittoria in campionato, sopratutto in seguito ai passi falsi di Lazio e Bologna in questa ultima giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio, a margine delle consuete interviste pre gara ai microfoni di Dazn, in casa Milan ha parlato Geoffrey Moncada.

Moncada risponde a Ibrahimovic

Il Milan a Torino cerca il suo quinto risultato utile di fila in campionato, nonché il terzo successo di fila. Un’eventuale vittoria in terra piemontese, permetterebbe al diavolo di avvicinarsi alla tanto agognata zona Champions League. A pochi minuti dal calcio d’inizio, ai microfoni di Dazn è intervenuto il direttore tecnico del club rossonero, Geoffrey Moncada. Il dirigente della società lombarda ha approfittato della situazione per fare chiarezza su alcuni argomenti.

Moncada ha parlato senza veli a Dazn: “Eliminazione Champions? Dopo una partita così è molto difficile, siamo delusi. Siamo tornati a Mialnello abbiamo parlato con i giocatori, individualmente, anche con lo staff e il mister. Tutta la dirigenza è con loro, anche oggi abbiamo parlato in albergo. Dobbiamo fare molto meglio. Sia oggi che giovedì c’è da fare qualcosa di importante. Mercato gennaio? Lavoriamo per trovare sempre delle soluzioni. Io ho parlato col mister e ci siamo confrontati tanto, è stato importante lavorare con lui in sintonia”.

Moncada ha anche risposto a Ibrahimovic: “Se questo Milan è più forte di quello dello Scudetto? Non lo so, ma abbiamo cambiato tanto. È difficile fare paragone, adesso abbiamo più opzioni e una panchina più importante. La squadra è interessante, è stata allestita a partire dall’anno scorso”.

Moncada ha chiuso l’intervista mettendo in chiaro qual è l’obiettivo principe del Milan: “Quarto posto? Pensiamo solo a quello, dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Le rivali hanno perso punti, quindi dobbiamo vincere sia oggi che giovedì. Abbiamo chance e motivazione, vogliamo tornare subito in alto”.