“Non sarà più l’allenatore del Milan”: Annuncio sconvolgente sul futuro di Conceiçao

Annuncio da non credere sul futuro di Sergio Conceiçao. La rivelazione parla di un futuro lontano dal Milan già dalla fine di questa stagione.

La Champions League chiama, il Milan deve rispondere, ad ogni costo. Lo deve fare per rendere onore alla sua gloriosa storia pluricentenaria in primis, ma anche per le casse del club, nonché per mantenere alta l’asticella della squadra, che vuole rimanere in corsa su tutti i fronti. Il Diavolo domani avrà d’innanzi a sè uno scoglio di considerevole spessore. Un ostacolo di nome Feyenoord che, forte dell’1-0 dell’andata, potrà giocare sul risultato, mantenendo alta la concentrazione in difesa e provando a ripartire, puntando sulle disattenzione del reparto arretrato avversario. Conceiçao dovrà mettere in campo una formazione quadrata e all’altezza della situazione.

Milan, tutto per tutto contro il Feyenoord: Conceiçao non vuole errori

Non saranno tollerati errori dal tecnico, per una partita che equivale ad una finale per il Diavolo, come anche espresso da Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. Conceiçao potrebbe optare per una scelta più prudente, lasciando in panchina uno dei Fantastici 4, almeno fino all’intervallo. Per il tecnico ex Porto la gara di domani potrebbe pesare molto sulla bilancia. Non bisogna dare per certa la permanenza anche per la prossima stagione del portoghese, che secondo Riccardo Trevisani saluterà a giugno.

Il giornalista, ospite alla trasmissione “Pressing”, ha avanzato il seguente parere:

“Il Milan è così, ha giocatori un po’ farfalloni e spesso scostanti come Theo e Leao. Lo erano anche prima, ma Pioli era più bravo di Fonseca e Conceiçao. Per me a giugno Conceiçao saluterà e non sarà più l’allenatore del Milan”.

Milan, Trevisani sicuro: “Conceiçao saluterà il Milan a giugno”

Sensazioni che hanno del clamoroso, specialmente pensando al fatto che l’attuale allenatore siede sulla panchina rossonera da appena un mese e circa 20 giorni. Come risaputo, il tramonto del 2024 aveva portato alla separazione tra Paulo Fonseca e il club di via Aldo Rossi, il quale voleva dare una scossa ad una stagione che faticava tremendamente a svoltare dal verso giusto.

L’avventura di Conceiçao è cominciata nel migliore dei modi a Riyadh, ma alcune prestazioni di questo Milan non convincono ancora totalmente la dirigenza. A fare da discriminanti saranno l’eventuale cammino in Champions League e il piazzamento tra le prime quattro in Serie A, obiettivo imprescindibile per Cardinale e compagnia.