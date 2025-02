Theo Hernandez può essere al centro del calciomercato del Milan: è arrivato un nuovo indizio social direttamente dal calciatore rossonero

Il Milan ha dato una svolta totale alla sua stagione con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina e i tanti acquisti di valore effettuati durante il calciomercato di gennaio. I trasferimenti di Santiago Gimenez, Joao Felix e Kyle Walker possono dare un altro senso alla stagione e lo si è già visto dalle prime presenze a Milano.

Ancora, però, diversi casi restano sul futuro e sul calciomercato: probabilmente Theo Hernandez è il primo di questi. L’esterno francese ha vissuto una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, compiendo molti errori e non riuscendo a fare la differenza rispetto a quanto fatto in passato nel capoluogo lombardo.

Le polemiche su Theo Hernandez e la risposta social del calciatore

Il 27enne ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e per molti l’addio del ragazzo a fine stagione sembra scontato. Anche perché la sua indolenza in alcune situazioni difensive e determinate prestazioni non hanno convinto per nulla diversi tifosi. Le polemiche non sono mancate da parte di molti supporters e della stampa, che di sicuro non hanno fatto mancare osservazioni su determinati atteggiamenti e partite del ragazzo.

Theo ha cercato sempre di rispondere sul campo, ma nelle ultime ore ha pubblicato una storia sui social che ha fatto discutere. Il terzino infatti ha scelto la canzone ‘Contro le camionette’ di Samuele Nisi, che ha un testo decisamente forte, le cui parole sono state viste come un messaggio rivolto ai detrattori: “Parlate di me, la vostra è solo invidia, fan**** a chi mi odia è diventato come un cliche, ma punto sempre in alto del resto me ne fo***”.

Insomma, uno dei big rossoneri sembra non aver preso per nulla bene il trattamento ricevuto nelle ultime settimane e ciò potrebbe avere un ruolo decisivo anche sul futuro al Milan.

Le parole di Ibrahimovic sul futuro di Theo

Mentre sul rinnovo di contratto non ci sono ancora novità definitive, oggi in conferenza stampa sono arrivate anche le parole di Zlatan Ibrahimovic sul destino del francese.

Si tratta di una piccola strigliata, o meglio di un consiglio su come rendere al meglio, soprattutto sotto il profilo caratteriale: “Theo non è più ragazzino, ora è cresciuto ed è diventato tra i migliori al mondo – ha iniziato -. Sa cosa deve fare per tirare fuori il massimo. Deve trovare il “trigger point” per arrivare a livello alto”. E vedremo se ci riuscirà.