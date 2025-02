Okafor al Napoli, c’è l’annuncio di Fabrizio Romano: ecco le cifre della cessione

Noah Okafor saluta il Milan e approda nell’attuale capolista della serie A. Arriva il comunicato del noto giornalista.

Noah Okafor lascia il Milan. Una telenovela durata settimane e cominciata con la mancata cessione di Okafor al Lipsia, causa visite mediche. Il club rossonero ha ora trovato l’accordo con la cessione e Noah approda nella squadra capolista della Serie A, per lui ci sarà cosi una grandissima occasione per dimostrare il proprio valore.

Il giornalista Fabrizio Romano ha dato il consueto Here We Go con tutti i dettagli della trattativa ed ora il calciatore svizzero è pronto per questa nuova avventura. Svelate anche tutte le cifre della cessione.

Okafor Napoli, ecco le cifre dell’affare

Noah Okafor lascia il Milan e approda il Napoli con un prestito oneroso con relativo diritto di riscatto. Due milioni di euro per il prestito e 23 per il riscatto, il Milan ha dato l’ok e l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sicuramente prima della mezzanotte visto che terminerà il mercato.

A meno di clamorosi intoppi Okafor va al Napoli e in azzurro sostituirà numericamente Kvicha Kvaratskhelia, ceduto al Psg in questa sessione di mercato.