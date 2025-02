Poteva finire al Milan, l’ex Juve rischia il carcere

Ex giocatore della Juve accostato ai rossoneri nei guai con la giustizia: verdetto clamoroso che lo riguarda

Le strade di Milan e Juve si sono ripetutamente intrecciate, di recente, con diversi incroci sul terreno di gioco e non soltanto. I due club si sono già affrontati tre volte in questa stagione, con una vittoria a testa e un pareggio, ma potrebbero ritrovarsi ancora di fronte più avanti, nelle diverse competizioni in cui sono impegnati.

Infatti, Milan e Juve sono ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia. Eventuali nuovi confronti sarebbero assai significativi. Inutile dire quanto sarebbe suggestivo un rendez-vous europeo, remake della storica finale del 2003, mentre nella coppa nazionale un incrocio sarebbe possibile solo in finale, mettendo dunque in palio un trofeo che potrebbe nobilitare sia per il Diavolo che per la Vecchia Signora una stagione fino a questo momento abbastanza complicata.

In campionato, le due duelleranno fino alla fine a distanza per un posto tra le prime quattro e dunque nella prossima Champions League. Nelle settimane scorse, non sono mancati nemmeno intrecci di calciomercato piuttosto interessanti, che da sempre tra Milano e Torino danno diversi motivi di interesse. Le due società sono destinate a duellare nuovamente in vista dell’estate, per profili come quello di Lorenzo Lucca e non solo. Intanto, arriva una notizia piuttosto particolare. Un ex bianconero che poteva finire al Milan rischia il carcere.

L’ex Juve Daniele Rugani condannato a sei mesi di carcere: il motivo della pena

Il giocatore in questione è Daniele Rugani, che oggi si trova all’Ajax. Il difensore è finito nei guai con la giustizia per dei fatti risalenti al 2023.

Era il 21 luglio, per l’esattezza, e quel giorno Rugani si rese protagonista di un incidente alla guida della sua Maserati su un raccordo alle porte di Torino. Sottoposto all’alcool test, fu dunque indagato per guida in stato di ebbrezza. Oggi, è arrivata la sentenza da parte di un giudice del capoluogo piemontese. Per lui emessa la pena di 6 mesi di arresto, duemila euro di multa (con la condizionale), revoca della patente di guida e confisca della Maserati che guidava.

Rugani rischia il carcere: la mossa dei legali del giocatore

Un verdetto piuttosto pesante per il calciatore, che oggi, in Olanda, sta vivendo una fase particolare della sua carriera: 17 presenze in stagione ma spesso da subentrato.

Il team legale di Rugani ha annunciato ricorso contro la decisione del giudice. La partita dal punto di vista giudiziario dunque è ancora aperta.