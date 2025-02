Pulisic, dopo la delusione il messaggio sui social: il giocatore si espone

Uno dei giocatori più importanti del Milan è stato protagonista in negativo ieri sera. Il suo messaggio sui social, oggi, è chiaro.

Un Milan orfano dei suoi migliori giocatori ieri sera eccetto Tijjani Reijnders che sempre e comunque riesce a mettersi in mostra in positivo grazie al suo spirito combattivo e non arrendevole. Diversamente gli altri rossoneri che ieri si sono lasciati sopraffare da un Torino sì forte, ma non imbattibile di certo. La sconfitta di ieri sera mette ulteriori dubbi sulla squadra, sui giocatori ed altri. Intanto sui social oggi si espone Christian Pulisic. Il giocatore americano dopo l’amara delusione ci tiene a mandare un messaggio ai tifosi rossoneri in modo positivo e il suo obiettivo è uno soltanto.

La serata storta di Pulisic

Da un po’ di partite a questa parte Christian Pulisic è finito leggermente nell’ombra. Il giocatore americano assieme a Reijnders è uno dei pochi che si salva in questo Milan sia in termini realizzativi che in termini di gioco. Difatti le statistiche dell’ex Chelsea sono eloquenti: con dodici reti e nove assist in tutte le competizioni è fondamentale nel gioco del diavolo.

Ieri sera però contro il Torino arriva anche la statistica negativa. Per la prima volta in carriera Pulisic sbaglia un tiro dagli undici metri. Milinkovic-Savic non era un cliente facile tra i pali e così l’americano non è riuscito a sfruttare una buona occasione per evitare la sconfitta, ma di certo la colpa non è sua.

Questa delusione ha colpito Pulisic che oggi è voluto intervenire sui social ed ha voluto inviare un messaggio per tutti i tifosi del Milan.

Il messaggio di Pulisic su Instagram

L’ex Chelsea e Borussia Dortmund attraverso le stories del suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio. Ad accompagnare una foto di lui in rossonero assieme a queste parole: “Settimana davvero dura. Odio deludere questa tifoseria fantastica. Faremo di tutto per concludere questa stagione in modo positivo“.

Così Pulisic si espone e manda un messaggio chiaro a tutti i fan rossoneri che sono amareggiati dopo la prestazione di ieri. Rispetto a molti altri membri della squadra che preferiscono il silenzio l’americano ha voluto metterci la faccia sui suoi profili ufficiali. Nelle prossime gare assieme ai suoi compagni dovrà farsi valere per non mandare all’aria una stagione intera.