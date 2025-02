Pulisic e il messaggio d’amore per il Milan, poi la rivelazione su Ibrahimovic

L’esterno americano del Milan Christian Pulisic è uno degli uomini chiave all’interno del club rossonero. Il calciatore ha parlato.

Nella gara contro il Verona Christian Pulisic non è stato decisivo ed è anzi subentrato nella ripresa. Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha deciso di preservarlo in vista della delicata e decisiva sfida contro il Feyenoord con i rossoneri chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata. Il club ha cambiato modulo nelle ultime settimane visto gli arrivi di Gimenez e Joao Felix e in parte il giocatore a stelle e strisce sembra averne risentito con una squadra che fatica a trovare equilibrio. Pulisic è tornato a parlare in queste ore.

Christian Pulisic e le parole su Conceicao e il Milan

Il calciatore del Milan Pulisic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sports Illustrated ed ha parlato di tanti temi come ad esempio l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, ecco le sue parole: “In campo mi sento molto libero e sicuro, e devo dire che tutti – dai vertici della società e ai compagni di squadra – mi ha dato fiducia e mi ha fatto sentire a mio agio”.

Negli anni Pulisic ha accusato problemi fisici ma in rossonero sembra aver trovato quella continuità che cercava e il calciatore ha parlato di questo problema: “Penso che sia una sorta di superpotere per i giocatori, rimanere in forma il più a lungo possibile è fondamentale per un giocatore ma di solito i giocatori hanno sempre alti e bassi, io devo solo trovare maggiore continuità”.

Pulisic e il retroscena su Ibrahimovic al Milan

In molti si chiedono quale sia il ruolo e cosa faccia Zlatan Ibrahimovic al Milan ma l’ex giocatore svedese ha dimostrato negli ultimi anni di essere un personaggio chiave nelle idee del club. Anche Pulisic – nel corso dell’intervista – ha utilizzato belle parole per raccontare cosa fa Ibrahimovic:

“Abbiamo avuto un rapporto positivo fin dall’inizio e mi ha detto subito cosa aspettarmi dal club. E’ una persona molto diretta, ti dice quello che pensa e per me è molto importante. Mi ha sempre cercato, nei momenti difficili mi chiede come sto ed è sempre presente” con Pulisic che sottolinea l’importanza di Zlatan Ibrahimovic all’interno del club.

Infine belle parole per elogiare il Milan e Pulisic ha ricordato: “Il debutto con un club non lo dimentichi mai ed il momento più bello è il debutto in casa, li senti cosa significa giocare per il Milan”.