Ranking Uefa, Milan e Atalanta eliminate: ora le cose si complicano

Con l’eliminazione di Milan ed Atalanta dalla competizione europea il sogno quinto posto in Champions League per i club italiani si allontana sempre di più.

Serata stregata per le italiane in Champions League. Il Milan, reduce dalla sconfitta a Rotterdam, viene riacciuffato dal Feyenoord al 73′, complice anche un’ingenuità di Theo Hernandez espulso per somma di ammonizioni. Notte fonda per l’Atalanta che chiude il primo tempo sotto di tre reti a zero contro il Club Brugge: neanche un Lookman in super forma (autore del gol del 1-3) riesce a ribaltare il risultato e a completare una rimonta praticamente impossibile. Oltre alla grande delusione per entrambe le tifoserie, l’eliminazione dei due club mette in difficoltà anche l’Italia, che perde posizioni nel ranking Uefa.

Sorpasso Spagna: il punto sul ranking Uefa

L’Italia è chiamata a una rimonta davvero complicata per riappropriarsi della seconda posizione nel ranking Uefa: la speranza passa da Juve e Roma.

L’eliminazione di Milan e Atalanta nei playoff di ritorno complica ulteriormente il posizionamento dell’Italia nel ranking Uefa. Ogni vittoria assegna due punti, il pareggio uno: il passaggio agli ottavi porta dei punti bonus, nello specifico 1,5 per la Champions, 1 per l’Europa League e 0,5 per la Conference League.

Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale della Uefa, l’Italia è al terzo posto con 17.812 punti: completano il podio la Spagna con poco meno di 200 punti in più e l’Inghilterra con ben 20.892 punti. Le tre squadre spagnole ancora in gara (Real Madrid, Betis e Real Sociedad) continuano a macinare punti e permettono alla Spagna di consolidare il tanto ambito secondo posto nel ranking.

Utopia quinto posto in Champions

Perdere il secondo posto nel ranking Uefa significa anche perdere la possibilità di portare ben cinque club nella Champions League 2025/2026.

L’Italia è chiamata ad una missione quasi impossibile per garantire l’accesso alla prossima Champions a ben cinque squadre. Le speranze dell’Italia passano per le mani di Juventus e Roma: i bianconeri saranno impegnati domani in casa del PSV nel playoff di ritorno di Champions League, mentre i giallorossi dovranno affrontare all’Olimpico il Porto nella gara valevole l’accesso agli ottavi di Europa League.

Il secondo posto nel ranking resta al momento una vera utopia, soprattutto considerando il grande rendimento della Spagna. Se i due club italiani riuscissero a qualificarsi agli ottavi e magari anche proseguire il proprio cammino in Europa, l’Italia potrebbe riuscire in un’impresa davvero incredibile che confermerebbe il grande livello del nostro campionato.