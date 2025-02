Ribaltone in casa Milan: addio ufficiale, stavolta termina definitivamente

Brutte notizie in casa Milan. Arriva la notizia dell’esonero del tecnico, arriva la conferma che ormai è nell’aria.

Era ormai nell’aria da giorni ma ora è arrivata la conferma definitiva. Il club ha atteso fino all’ultimo, ha provato anche a risollevare le cose ma non c’è stato niente da fare. In questi minuti il Milan ha comunicato l’esonero che evidenzia una sorta di fallimento di un progetto che non ha mantenuto le attese, almeno finora.

Con un annuncio ufficiale il Milan ha comunicato l’esonero di Daniele Bonera da tecnico del Milan Futuro, seconda squadra del club rossonero che milita in serie C e che al momento rischia la clamorosa retrocessione tra i dilettanti. Il club aveva dato altre chance al tecnico ma la sconfitta contro il Pescara è divenuta decisiva ai fini di questa importante decisione.

Il club rossonero ha rilasciato il seguente comunicato in questi minuti: “AC Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore del Milan Futuro Daniele Bonera”. Oltre ai ringraziamenti dovuti per l’ex difensore e ora tecnico rossonero il Milan ha anche confermato che Mauro Tassotti resterà invece all’interno del club.

La società rossonera non lo ha ancora annunciato ma sostituirà Bonera con un altro ex giocatore rossonero e tecnico di discreta esperienza come l’ex Massimo Oddo.