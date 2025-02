Ritorno di fiamma, il Milan ha scelto il sostituto di Bennacer

Il Milan cerca un centrocampista per lasciar andare Bennacer al Marsiglia: ritorno di fiamma in casa rossonera per un vecchio pupillo

Bennacer spinge per andare al Marsiglia: il centrocampista, sostituito da Conceicao dopo il primo tempo del derby di ieri, ha ricevuto una importante offerta dalla squadra allenata da Roberto De Zerbi. I francesi stanno cercando un centrocampista da tempo: dopo aver provato a prendere Fagioli dalla Juventus, ora il focus è sull’algerino, che vuole andarsene soprattutto dopo l’episodio di ieri. Il Milan è propenso a lasciarlo partire ma serve un sostituto. Si è parlato di Cristante, in uscita dalla Roma, sul quale però sembra avanti la Fiorentina, per questo si sta pensando ad un ritorno di fiamma.

Il giocatore in questione è Warren Bondo dal Monza, che piace da tempo ai piani alti di Casa Milan. I rossoneri erano interessati al centrocampista ancor prima che arrivasse in Italia in Brianza: era un’idea di Moncada, poi sfumata. Bondo è poi andato al Monza e si è messo in luce e ha fatto davvero molto bene, questo ha riacceso i fari dei rossoneri, che stanno pensando a lui di nuovo per sostituire Bennacer. Da capire però se Adriano Galliani è disposto ad accettare dopo che il Milan ha bloccato il prestito di Camarda. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 10 milioni.