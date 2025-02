Ritorno di fiamma per il Milan: arriva a giugno a una condizione

Il Milan torna a farsi sotto per un giocatore già seguito in passato: obiettivo di mercato concreto ma possibile soltanto in un caso

Dal calciomercato di gennaio è uscito un Milan rinnovato, anche se, nonostante quello che sembrava un ottimo impatto da parte dei nuovi acquisti, era difficile immaginare che tutti i problemi sarebbero stati risolti di colpo. E in effetti, nuovamente, il Diavolo ha confermato di soffrire di troppi alti e bassi, incassando un passo falso proprio quando doveva provare a lanciarsi definitivamente.

La sconfitta nell’andata del playoff di Champions League contro il Feyenoord ribadisce, se ce ne fosse stato bisogno, come il Milan attuale sia sì pieno di talento, ma abbia anche problemi strutturali da gestire e che rallentano enormemente la continuità di rendimento. Un lavoro complesso per Sergio Conceicao, che pure sta provando a dare maggiore equilibrio alla squadra. Trovando però, di fatto, le stesse difficoltà che aveva Paulo Fonseca prima di lui.

Ecco perché bisognerà cercare di concludere questa stagione al meglio, per poi mettere mano ancora una volta in maniera profonda alla rosa, cercando di colmarne quelle lacune che sono emerse in maniera evidente in questi mesi. In vista dell’estate, le idee, almeno per quanto riguarda alcuni profili, sono già piuttosto chiare. E il Milan avrebbe tutta l’intenzione di tornare all’assalto per un vecchio obiettivo, che però potrà arrivare solamente ad una condizione.

Milan, nuovo assalto a Johnny Cardoso: la condizione per l’acquisto

Nei radar della squadra mercato rossonera è rimasto Johnny Cardoso. Il classe 2001, statunitense, è uno dei prospetti più interessanti a centrocampo in giro per l’Europa.

I sondaggi del Diavolo, in passato, non sono andati a segno, ma secondo ‘Stopandgoal’, tra qualche tempo, si farà sul serio per il giocatore del Betis. Gli andalusi non vogliono lasciarlo andare e lo hanno blindato con un contratto fino al 2030. Ma il Milan potrebbe riuscire a fare breccia nel cuore del centrocampista, spingendolo a una nuova esperienza, se si qualificasse per la prossima edizione della Champions. Dunque, questa seconda parte di stagione è fondamentale.

Milan, perché scegliere Cardoso al posto di Ricci

A centrocampo, come sappiamo, in realtà il Milan sta lavorando da tempo anche a Samuele Ricci, di ruolo similare. Ma c’è un motivo per cui lo statunitense potrebbe essere preferibile al centrocampista del Torino.

Infatti, la valutazione di Cardoso, in termini di cartellino, per ora non supera i 25 milioni di euro. Cifra decisamente inferiore rispetto a quella che i granata continuano a chiedere per il loro talentuoso mediano.