Rivoluzione Milan, anche Leao può salutare: la notizia spaventa i tifosi

Rivoluzione Milan, potrebbero esserci importanti novità per i tifosi in vista dell’estate, a rischio Rafael Leao

Si è appena conclusa anche questa sessione di calciomercato invernale e si pensa già all’estate. Il Milan ha in mente una rivoluzione e ci potrebbero essere grandi novità e dispiaceri per i tifosi in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.

L’esclusione dalla Champions League per il Milan di Conceicao, a causa della sconfitta contro il Feyenoord, è stato un brutto colpo, non solo per i tifosi, ma anche per la società che aveva investito molto suoi nuovi arrivi di Gennaio.

Questo significa che bisogna mettere le carte in tavola e progettare nuove importanti mosse, per arricchire la rosa e giungere ai risultati sperati. L’obiettivo è, innanzitutto, quello di aggiudicarsi il quarto posto in Campionato e, di conseguenza, potersi garantire la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Il Calciomercato non si ferma mai e tanti sono i giocatori sotto osservazione dalla società rossonera, che pensa ad una rivoluzione. Oltre a importanti arrivi, in estate ci potrebbero essere degli addii. La notizia spaventa i tifosi.

Calciomercato Milan

In questa sessione di Calciomercato invernale, il Milan si è dato da fare e, fra i nuovi arrivi, ci sono stati: Walker dal Manchester City, Gimenez dal Feyenoord, Bondo dal Monza, Sottil dalla Fiorentina e il grande colpo di Joao Felix dal Chelsea.

Sul fronte cessioni, ci sono state delle sorprese per i tifosi: Calabria, adesso al Bologna, Morata al Galatasaray, Bennacer e Okafor. Adesso bisogna pensare al futuro e, naturalmente, diversi sono i conti da fare per avviare delle possibili trattative.

In dubbio ci sono specialmente Theo Hernandez e Rafael Leao, che potrebbero dire addio al Milan in estate e la possibilità si fa sempre più concreta. Su Theo Hernandez, in dubbio anche la maglia da titolare da qui fino al termine della stagione, il Milan a gennaio sembrava vicino alla cessione, dopo l’offerta da parte del Como, ma poi l’operazione è fallita. Questo fa comprendere quanto nessuno venga considerato incedibile.

Da valutare la posizione in casa Milan di Leao

Come già anticipato, nessuno è incedibile e, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il raggiungimento dell’obiettivo Champions sarà fondamentale per capire se prendere ulteriori decisioni determinanti ,poichè, nella peggiore delle ipotesi, il Milan dovrebbe sacrificare un big.

Rafael Leao sembra proprio essere un possibile addio e la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il suo addio. Secondo il mercato, Leao vale poco più di 80 milioni e la clausola recissoria nel suo contratto si aggirerebbe intorno ai 175 milioni di euro.