Rottura definitiva, il Milan può tornare alla carica: un altro bomber

La rottura fra il giocatore e il suo club è ormai definitiva, il Milan si può inserire: un altro bomber a giugno con Gimenez

Nel mercato di gennaio, il Milan ha finalmente risolto un grosso problema: l’attaccante. I tifosi si aspettavano un investimento importante in quel reparto dopo l’addio di Giroud a giugno, invece la scelta è ricaduta su Alvaro Morata. Che in rossonero non è riuscito a dare il meglio di sé, anche perché non supportato dal contesto.

Ibrahimovic ha quindi deciso di cederlo al Galatasaray e di spendere 35 milioni per acquistare Santiago Gimenez dal Feyenoord. Ma i colpi in attacco potrebbero non essere finiti qui: a giugno continuerà la rivoluzione della squadra e potrebbe arrivare un altro attaccante. C’è un profilo che piace da sempre, e che era anche l’alternativa a Gimenez a gennaio, che da stasera si può considerare sul mercato dopo quanto accaduto.

Rigore Lucca, cosa è successo

La scena vista in Lecce-Udinese non si era mai vista prima. Della questione rigoristi ne abbiamo parlato spesso in questa stagione: è successo al Milan nella partita con la Fiorentina ed è successo anche di recente con Lookman all’Atalanta. Questa sera è accaduto lo stesso all’Udinese, ma lo sviluppo della vicenda è stato clamoroso.

Lorenzo Lucca ha preso il pallone per calciare ma il rigorista designato era Thauvin, che va a chiedergli spiegazioni. Lucca viene accerchiato da quattro compagni di squadra fra cui Bijol che lo prende in malo modo per la maglia. L’attaccante italiano non molla e alla fine calcia lui; segna, esulta da solo e l’allenatore Runjaic, nonostante il gol, decide di sostituirlo immediatamente. Una scena surreale che ha fatto velocemente il giro del web e che rischia di creare non poche polemiche, oltre alla conferma che fra Lucca e l’Udinese è ormai rottura definitiva.

Il Milan torna alla carica?

L’addio di Lucca ai friulani a giugno sembrava già una cosa scontata vista l’ottima stagione dell’attaccante, adesso non ci sono dubbi. E in questa situazione si può inserire il Milan, con la speranza magari di abbassare il costo d’acquisto. Lucca potrebbe affiancare Gimenez per una super coppia d’attacco, soprattutto se non si dovesse trovare l’accordo col Chelsea per Joao Felix.

Molto dipende anche da come andrà a finire con Tammy Abraham, in prestito secco dalla Roma: le società si stanno parlando per trovare una soluzione, con i giallorossi che spingono per tenersi Saelemaekers ma i rossoneri non sarebbero del tutto convinti. Insomma, se ne riparlerà fra qualche mese, ma da questa sera Lucca è sul mercato e il Milan farebbe bene a muoversi in anticipo, se lo ritiene opportuno.