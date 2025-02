Saluta il Milan ma spunta la rivelazione: “Ha litigato con Conceiçao”

Ha del clamoroso quanto svelato sul calciatore ceduto dal Milan nella recente finestra di mercato: spunta l’ipotesi litigio con Conceiçao.

Il Milan ha concluso la propria sessione di calciomercato invernale da regina assoluta. Numerosi e dall’alto tasso qualitativo sono stati, infatti, gli arrivi registrati in casa rossonera. Una mossa necessaria da sfoderare nel tentativo di sovvertire la tendenza della prima parte di stagione. Restando in tema mercato, vi è un retroscena incredibile su un calciatore che ha detto addio al Diavolo. Tra le ipotesi che si celano dietro la scelta di abbandonare la squadra meneghina spunta un clamoroso litigio con Sergio Conceiçao – e il giocatore in questione non è Davide Calabria. I tifosi milanisti stentano a crederci.

Clamoroso Milan, altro litigio tra Conceiçao e un giocatore: i dettagli

Ismael Bennacer ha salutato il Milan a titolo temporaneo al Marsiglia. Un’operazione last minute che ha colto di sorpresa l’intero ambiente di fede rossonera. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tuttavia, dietro alla decisione dell’algerino di lasciare il club ci sarebbe un clamoroso litigio con il tecnico lusitano.

Si parla di un faccia e faccia dai toni decisamente accesi che i due avrebbero avuto durante l’intervallo del derby, concluso sul risultato di uno a zero. A seguire, la decisione dell’ex Porto di sostituire l’ex centrocampista dell’Empoli con il giovane Alex Jimenez. Un altro clamoroso accaduto che coinvolge in prima persona l’allenatore portoghese, nei confronti del quale non si sarebbe scatenata la completa empatia del gruppo squadra.

Dopo sei stagioni in maglia milanista, Ismael Bennacer ha lasciato Milano e la motivazione ha del clamoroso.

Bennacer, dalle oltre 100 presenze alla fuga in Francia: il percorso dell’algerino

Ismael Bennacer ha lasciato il Milan in un clima di enorme stupore della tifoseria rossonera. Dopo Davide Calabria, un altro veterano della rosa meneghina ha detto addio – seppur sotto la formula del prestito. Prelevato dall’Empoli nella stagione 2019/2020, il mediano algerino ha collezionato ben 137 presenze in campionato con il Diavolo a cui si aggiungono 35 nelle coppe nazionali e internazionali.

Uno Scudetto, la recente Supercoppa Italiana e non solo: Bennacer è stato un vero beniamino della piazza milanista. La parabola del classe ’97 è stata piuttosto discendente e si è conclusa nel peggiore dei modi. Un clamoroso litigio che costerà più di qualche polemica all’allenatore lusitano.