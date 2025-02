Scatta l’allarme al Milan: due big a rischio

Milan atteso a un ritorno in campo fondamentale, ma con un paio di problemi che agitano le ore prima della partita: doppio campanello d’allarme per Conceicao, titolari a rischio forfait

Dopo che il calciomercato è stato largamente protagonista delle ore precedenti, adesso, di nuovo parola al campo. Con la legittima curiosità di capire se per il Milan potrà cominciare qualcosa di nuovo, dopo i sconvolgimenti portati dagli ultimi giorni della campagna di trasferimenti. Quello che arriva al match di Coppa Italia contro la Roma è un Diavolo cambiato in tanti elementi rispetto alla scorsa settimana e ora c’è subito da tradurre sul campo gli ottimi propositi mostrati con una serie di acquisti intriganti.

Si sogna una svolta da subito e non a caso Sergio Conceicao ha voluto tutti i nuovi in campo con il vecchio gruppo, piazzando la seduta di allenamento di ieri nel pomeriggio, per avere tutti a disposizione. Quello che attende il Milan è un appuntamento fondamentale. In palio una semifinale di Coppa Italia, nell’incrocio con i giallorossi, che significherebbe molto e che darebbe ai rossoneri la possibilità di arrivare alla fase conclusiva di un trofeo da provare a vincere per nobilitare la stagione.

Dal derby, è uscito un Milan che ha ritrovato spirito e compattezza, pur nella logica delusione per aver visto sfumare la vittoria nel finale. Ma è uscito anche un Milan un po’ ammaccato, con due big che rischiano il forfait dell’ultimo momento.

Milan-Roma, Conceicao trema per Leao e Pulisic: come stanno

Conceicao deve infatti valutare in queste ore quali saranno le esatte condizioni di Rafael Leao e di Christian Pulisic, che non sono al meglio dopo la stracittadina.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sia il portoghese che lo statunitense hanno lasciato il derby in maniera claudicante e ieri, in allenamento, non erano al top. Almeno uno dei due rischia seriamente di non farcela a scendere in campo dall’inizio.

Milan-Roma, la scelta su Gimenez e sui nuovi acquisti

Con tanti nuovi acquisti appena arrivati, c’è la suggestione di vederli subito in campo, Ma la sensazione è che Conceicao voglia provarli solo a partita in corso.

Troppo poco quello che si è visto per ora in allenamento per Gimenez, Joao Felix e Sottil. Per tutti loro, partenza dalla panchina. Chi sarà deputato a prendere il posto di uno tra Leao e Pulisic sarà Alex Jimenez.