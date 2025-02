“Se resta al Milan? Dipende da lui”, Moncada è sicuro: parole nette!

Geoffrey Moncada fa chiarezza sul mercato e sul futuro di due calciatori rossoneri in particolare: le dichiarazioni sono chiarissime!

Il Milan di Sergio Conceicao torna subito in campo. Dopo il pari in campionato nel derby, questa sera la squadra rossonera è impegnata nuovamente a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Diavolo ospita la Roma di Claudio Ranieri, anch’essa reduce da un pareggio ottenuto nel match interno contro il Napoli. Dunque, le due formazioni si giocano l’accesso alle semifinali, dove l’avversaria sarà una tra Inter e Lazio. Prima della sfida, Geoffrey Moncada è stato intercettato dai microfoni di Sport Mediaset. Il dirigente rossonero ha fatto il punto della situazione sul mercato fatto a gennaio.

Moncada fa chiarezza: parole nette su Felix e Chukwueze

Geoffrey Moncada ha parlato senza filtri sui movimenti di mercato fatti dal Milan a gennaio: “Era molto importante fare qualcosa sul mercato. Abbiamo cambiato dei profili e abbiamo cambiato la struttura per avere più alternative. Le aspettative sono alte, vogliamo già vincere questa partita. C’è la Coppa Italia, la Champions League, il campionato”.

Moncada ha poi parlato di Santiago Gimenez e Joao Felix: “Era difficile per Gimenez, lo conoscevamo bene, per questo mercato sapevamo che c’era una possibilità. Con i club olandesi è sempre difficile, abbiamo visto anche con Reijnders. Santiago ha fatto tanto, con il suo agente. La possibilità di portarlo era un’idea che avevamo già in mente. A gennaio è sempre difficile, ma l’importante era prendere un numero 9. Su Joao Felix per farlo restare dipende da lui e da noi, con il Chelsea abbiamo un ottimo rapporto, c’è sempre la possibilità, vediamo in estate. Chukwueze resta con noi e siamo contenti”.

Il dirigente rossonero ha concluso parlando del match di Coppa Italia: “La Coppa Italia è un obiettivo possiamo andare in semifinale è importantissimo. Stasera siamo in casa contro la Roma. E’ importante”.