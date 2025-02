Sergio Conceicao non parla dopo Milan Verona: lutto per il tecnico portoghese

Al termine del match il tecnico del Milan Sergio Conceicao non è intervenuto per commentare la sfida contro il Verona.

Prestazione non eccelsa ma tre punti fondamentali per il Milan di Sergio Conceicao che vince contro il Verona e guadagna due punti sulla Lazio, in attesa dei match di domani di Fiorentina e Juve. La lotta Champions è più accesa che mai, il Milan ha vinto ma non ha convinto ed ha trovato la vittoria a pochi minuti dal termine grazie ad una rete fondamentale di Santiago Gimenez.

Nel post gara ha sorpreso una particolare scelta in casa rossonera con il tecnico rossonero Sergio Conceicao che non è andato ai microfoni di Dazn e Sky e al suo posto è intervenuto Zlatan Ibrahimovic. In molti tra i tifosi rossoneri in questi minuti si sono chiesti il motivo di questa scelta, che – a quanto pare – sarebbe dovuta ad un lutto che ha colpito il tecnico.

Milan, brutta notizia per Sergio Conceicao

Si è spento in queste ore un volto storico del Portogallo, il presidente del Porto Jorge Pinto da Costa, un personaggio molto importante in Portogallo ed il presidente più vincente nella storia del paese lusitano. Ha guidato il Porto per diversi anni tanto da vincere ben 67 titoli, tra i quali anche ben due Champions League, tra i quali quella di Josè Mourinho nel 2004.

Conceicao era davvero molto legato al presidente del Porto e sarebbe rimasto ai Dragoes in caso di permanenza di Jorge Pinto Da Costa, questa morte lo avrebbe particolarmente colpito e per questo motivo ha deciso di non andare ai microfoni nel post gara. Non è un suo parente stretto ma insieme hanno lavorato per molto tempo a stretto contatto ed era una persona a cui Conceicao teneva molto.