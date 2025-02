Serie A: Donadoni in panchina, l’annuncio

L’ex rossonero è pronto ad una nuova esperienza nel nostro campionato. La decisione è presa e a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi giorni

Roberto Donadoni è pronto a tornare in panchina. Dopo un lungo periodo in cui è stato fermo (non per colpa solo sua ndr), l’ex ct della Nazionale ha confermato la sua volontà di ripartire in una intervista al Corriere dello Sport. Le proposte dall’estero non mancheranno, ma per lui la priorità in questo momento si chiama Serie A e quindi nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle importanti novità.

Il tecnico ha confermato di avere avuti dei contatti, che poi non si sono concretizzati. A questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per fare in modo che si possa arrivare alla fumata bianca. La sua volontà è molto chiara ed ora vedremo se i club punteranno su Donadoni magari a stagione in corso oppure si opterà per una scelta al termine del campionato.

Donadoni in Serie A: il tecnico esce allo scoperto

Dopo diverse esperienze all’estero, per Donadoni è arrivato il momento di tornare in Serie A. Il tecnico ha più volte sottolineato la volontà di ritornare ad allenare nel nostro campionato e per farlo c’è bisogno di trovare l’occasione giusta. Al Corriere dello Sport ha espresso il rammarico di non essere mai riuscito a sedersi sulla panchina del Milan, ma i rossoneri ad oggi non sono assolutamente un obiettivo raggiungibile. A meno che non si decida di esonerare Conceicao e puntare su un traghettatore.

Ma Donadoni ha voglia di un progetto a lungo termine. C’era stata la possibilità Monza, poi non concretizzata per il ritorno di Nesta. I rapporti con Galliani sono buoni e chissà che al termine della stagione si possa decidere di puntare su di lui per ripartire dalla Serie B. Una scommessa, ma che il tecnico potrebbe sposare vista la voglia di tornare in panchina.

Attenzione, però, ad una possibilità anche a stagione in corso. Empoli e Venezia sono le due squadre che potrebbero cambiare tecnico in caso di risultati negativi e Donadoni potrebbe rappresentare il nome sorprendente per dare una scossa.

A prescindere dalla squadra, Donadoni spinge per tornare in panchina. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e ci vorrà del tempo per capire se alla fine si potrà oppure no arrivare all’accordo.