Sogno svanito: rinnovo e addio Milan

Il Milan è caduto di nuovo. Dopo le buone prove contro Roma ed Empoli, la squadra di Sergio Conceicao è caduta a Rotterdam in Champions League: ha avuto la meglio il Feyenoord nel match di andata dello spareggio, fra una settimana c’è la possibilità di rimediare al ritorno a San Siro. In ogni caso, preoccupa sempre l’atteggiamento della squadra in una partita così importante, oltre ai soliti problemi di natura tecnica e tattica sui quali è difficile intervenire con così poco tempo a disposizione per allenarsi.

I rossoneri a gennaio hanno fatto una rivoluzione sul mercato per dare una scossa e a giugno potrebbe continuare, ma attenzione a quello che può accadere anche al management (con Moncada in scadenza di contratto). Di recente si è fatto il nome di Modesto, ex direttore sportivo del Monza. Intanto, oggi è arrivata l’ufficialità che un sogno è definitivamente svanito.

Ufficiale il rinnovo, i tifosi lo volevano al Milan

I rossoneri hanno una necessità: inserire nel proprio management un direttore sportivo, o comunque una figura che conosce il calcio in maniera approfondita. Sul mercato è libero Andrea Berta, reduce da un’esperienza lunga e vincente alla guida dell’Atletico Madrid, ma il sogno dei tifosi era Giovanni Sartorio. Ed è destinato a rimanere tale.

Il direttore tecnico del Bologna era in scadenza di contratto il prossimo giugno e questo aveva alimentato le speranze dei tifosi di vederlo in rossonero (Sartori tra l’altro è stato ex calciatore milanista). Niente da fare, però: i rossoblu, infatti, nel pomeriggio di oggi hanno annunciato il rinnovo di contratto del dirigente fino al 2027.

Resterà quindi al Renato Dall’Ara per continuare lo splendido lavoro che sta portando avanti da diversi anni: dopo aver contribuito a rendere grande l’Atalanta, Sartori sta facendo qualcosa di simile anche al Bologna, con una clamorosa qualificazione in Champions League nella passata stagione e adesso l’ottimo percorso con Vincenzo Italiano. E adesso potrà continuare a farlo anche per i prossimi anni, con buona pace del Milan, che evidentemente non ha mai pensato seriamente a lui.