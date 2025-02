“Sono grato”: le prime parole di Santiago Gimenez in maglia Milan

Santiago Gimenez realizza il suo primo gol in maglia rossonera: l’attaccante messicano si è mostrato visibilmente emozionato.

Due reti, episodi dubbi, due rossi e tante occasioni da gol. Empoli-Milan è stata questa, una gara mai priva di emozioni. Un match che ha visto la squadra di Sergio Conceicao uscire dal Castellani con in mano i tre punti, dando seguito alla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Roma.

Gimenez commenta il primo gol in rossonero

Il Diavolo ha lasciato l’impronta imponendosi con un secco 0-2, firmato da Leao e Gimenenz, in gol al suo debutto in Serie A con la maglia rossonera. Il nuovo bomber rossonero è il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del Milan nella storia della massima serie, il terzo in generale nel torneo dopo Johan Vásquez e Hirving Lozano.

Dopo la vittoria, Santiago Gimenez ha commentato il suo primo gol al Milan ai microfoni di Dazn: “Primo gol al Milan? Sono davvero grato alla squadra. In Serie A è sempre difficile, no? Siamo entrati bene e siamo riusciti ad incidere. I playoff con il Feyenoord? Sarà una gara dura e ricca di emozioni. Il Feyenoord mi ha dato tanto, è come una famiglia”.

Nel corso dell’intervista, il bomber messicano è stato affiancato da Christian Pulisic. Lo statunitense, nominato man of the match, ha dichiarato: “I tre punti di oggi sono importantissimi. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma nella ripresa siamo migliorati, sopratutto dopo i due rossi. Abbiamo fatto bene e vinto la partita. Questo è lo spirito giusto, i nuovi acquisti ci stanno aiutando molto. Vogliamo trovare continuità e finire nelle prime quattro. Questo è il nostro obiettivo”.