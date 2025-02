Sorpresa Leao, arriva una difesa imprevista: stavolta cambia tutto

Intervenuto negli studi di Pressing, il noto giornalista Riccardo trevisani difendere il portoghese, criticando invece aspramente l’allenatore Sergio Conceicao.

Il Milan si trova ad affrontare un momento molto difficile. Prima l’uscita dalla Champions League per colpa del Feyenoord, con una partita che lascia ancora molto l’amaro in bocca per com’è andata. Poi la sconfitta clamoroso in casa del Torino, con i granata che sostanzialmente hanno vinto la partita su errori madornali degli avversari. Ora anche il quarto posto si fa più lontano, così come l’Europa del prossima stagione.

Trevisani difende Leao: “La colpa è di Conceicao”

Intervenuto durante la trasmissione Pressing, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Milan, concentrandosi molto su Leao: “Rafa viene criticato fin troppo. Magari non starà regalando prestazioni eccezionali, ma non è che gli altri stiano facendo meglio – ha dichiarato, aggiugendo poi – Tra l’altro lui è l’unico che bene o male prova sempre la giocata. Anche a Torino ha giocato solo 45′ minuti e poi ha preso 5,5 in pagella, ma perché?”

E sul rapporto Conceicao invece: “L’allenatore lo sta un po’ snaturando e soprattutto gli sta facendo perdere fiducia. Nessuno mette in discussione le qualità di Joao Felix, ma perché titolare lui e non Leao? Cosa ha dimostrato fino ad ora in queste ultime uscite? A mio parere nulla di più, anzi. Secondo me Conceicao dovrebbe ripartire da basi più solide, magari con un centrocampista in più. Giocare con i quattro d’attacco può essere un’opzione ulteriore, ma solo quando la squadra avrà automatizzato determinati meccanismi”.