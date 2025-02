Sorpresa Milan, accordo con la Fiorentina: un altro acquisto

Non solo Joao Felix, il Milan ha chiuso un altro acquisto a sorpresa: accordo raggiunto con la Fiorentina, i dettagli

Il Milan ha chiuso in questi minuti per l’acquisto di Joao Felix in prestito secco dal Chelsea. I londinesi hanno accettato l’offerta dei rossoneri, di poco inferiore ai 5 milioni, per avere il calciatore fino a giugno. Non sono state inserite clausole di acquisto a causa della mancanza di tempo, le parti si riaggiorneranno nei mesi successivi per risolvere la questione. Ma il mercato del Milan in entrata, a sorpresa, non è finito: i rossoneri hanno trovato l’accordo con la Fiorentina per l’acquisto di Riccardo Sottil, l’esterno d’attacco.

Un colpo a sorpresa per il Milan, che evidentemente considera Sottil il vero sostituto di Okafor e non Joao Felix. A differenza del portoghese, Sottil è un esterno puro, che può aiutare Conceicao a disegnare al meglio il suo classico 4-4-2. L’affare è fatto e nel frattempo la Fiorentina sta cercando un sostituto, che avrebbe individuato in Dany Mota del Monza. Insomma, se per Joao Felix qualche indiscrezione c’era, quella di Sottil è una vera e propria sorpresa.