Sospiro di sollievo Conceicao: buone notizie dall’infermeria, il tecnico può sorridere

Il Milan si prepara alla rognosa trasferta di Empoli, squadra che ha già messo in difficoltà i rossoneri all’andata. Arrivano però buone notizie dall’infermeria.

I rossoneri in campo a Milanello per preparare la trasferta in terra toscana. Partita contro l’Empoli prevista per domani sera alle ore 18.00. Una sfida da non sottovalutare per i rossoneri che, in questa stagione, hanno già perso fin troppi punti contro le cosiddette “piccole”. La posizione di classifica del diavolo è infatti dovuta principalmente a questo fattore.

Negli scontri diretti, invece, la squadra si è sempre fatta valere, a prescindere poi dal risultato finale, emblema quindi di un gruppo con poca voglia e basse motivazioni. Ecco perché la società, dopo aver effettuato un ribaltone in panchina, ha deciso di operare anche una mezza rivoluzione della rosa nel mercato di gennaio.

Altro recupero per Conceicao: presto tornerà Ruben Loftus-Cheek

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ruber Lofuts-Cheek potrebbe tornare presto a disposizione di Sergio Conceicao. Il centrocampista inglese, infatti, è ormai vicino al rientro in campo e dovrebbe tornare a disposizione per la partita di sabato prossimo contro l’Hellas Verona, saltando ancora solo due impegni: quello contro l’Empoli e l’andata dei playoff di Champions contro il Feyenoord.

Un recupero importantissimo per l’allenatore portoghese che, anche se si è visto rinforzare di molto la rosa durante questa sessione di mercato, dovrà comunque gestire un calendario molto fitto. Di conseguenza il rientro di un calciatore in più a centrocampo, specie con una tale esperienza internazionale, tornerà sicuramente molto comodo.