Svolta con Klopp al Milan: porta il bomber da Liverpool

Le ultime voci riferiscono di un arrivo di Jurgen Klopp al Milan, con il manager tedesco possibile il clamoroso colpo in attacco

C’è molto da rimettere in discussione al Milan, dopo il flop Champions che ha causato una notevole delusione in tutto l’ambiente. Non era stata messa in preventivo una uscita di scena così prematura in Europa per il Diavolo e adesso il futuro va ripensato. Sono tutti in bilico, dallo staff tecnico fino a quello dirigenziale.

Se allenatore e giocatori dovranno, con un finale di stagione all’altezza del rango del club, guadagnarsi la conferma, potrebbero esserci movimenti importanti anche ai piani più alti. Il Milan va alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, ma non soltanto. Occhio all’innesto di ulteriori figure dirigenziali e una voce clamorosa sta facendo drizzare le antenne ad appassionati e addetti ai lavori: spunta la candidatura di Jurgen Klopp.

Del tedesco, ha parlato il talent scout Michele Fratini ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, spiegando: “Klopp al Milan non è fantacalcio. E’ sempre stato un top manager sia al Borussia Dortmund che al Liverpool. Potrebbe arrivare con un nuovo ruolo nel management”. Oggi, si trova al Lipsia, nella galassia Red Bull, ma una avventura come quella rossonera potrebbe stuzzicarlo. E con lui potrebbe portare un grande attaccante dal Liverpool.

Milan, Klopp porta un regalo: ritorno di fiamma per Darwin Nunez

Nei mesi scorsi, il Diavolo ha sondato il terreno per Darwin Nunez. I ‘Reds’ non escludono a priori la partenza dell’uruguaiano, a fronte di una giusta offerta.

Si era parlato anche di un possibile prestito oneroso con successivo riscatto, pista che potrebbe tornare d’attualità. Del resto, nella squadra di Slot, il giocatore non sta rendendo alla grande, con 6 gol e 5 assist in 35 presenze quest’anno. L’ipotesi milanista potrebbe rilanciarlo ad alti livelli.

Milan, Klopp e l’asse con il gruppo Red Bull: rispunta anche Openda

Non l’unica pista di mercato percorribile per il Milan, qualora si dovesse effettivamente creare il sodalizio con Klopp. Fratini ha anche aggiunto che il tedesco “potrebbe portare una partnership con il gruppo Red Bull“.

I rapporti con il Lipsia sono ottimi, considerato che si stava per concretizzare la partenza di Okafor. I due club potrebbero rimettersi a tavolino, stavolta per parlare di Lois Openda, altro obiettivo di lunga data del Milan.