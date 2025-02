Svolta Milan, l’obiettivo di mercato è concreto: può arrivare in estate

In casa Milan la società rossonera lavora al presente e al futuro e sono stati fatti diversi nomi per il calciomercato in entrata.

Questa sera il Milan affronterà in Olanda il Feyenoord, sfida di andata dei Playoff di Champions League e una gara che non si può sbagliare. I rossoneri vogliono garantirsi la qualificazione agli Ottavi di finale dove – poi ci sarà il sorteggio – la squadra di Sergio Conceicao affronterà una tra Arsenal e Inter con un’intrigante chance di vedere il derby anche in Europa.

La società pensa al mercato e potrebbero esserci importanti novità, specialmente sulla fascia destra. In questi giorni è partito Davide Calabria mentre al suo posto è arrivato in prestito oneroso Kyle Walker, poi la squadra ha visto il caso di Emerson Royal. Il terzino brasiliano è stato ad un passo dalla cessione ma un grave infortunio ha rovinato tutti i piani del club. Ora il Milan pensa al futuro ed ha individuato un nome per la prossima stagione.

Mercato Milan, arriva un pallino di Conceicao

Il Milan potrebbe quindi comprare un altro terzino destro, soprattutto perchè – come ribadito anche da Ibra – Walker piace anche eventualmente come centrale di difesa. Secondo quanto riporta Calciomercato.it il Milan ha messo nel mirino Tiago Santos, calciatore di proprietà del Lille e gestito dal noto procuratore Jorge Mendes.

I rapporti tra il Milan e il Mendes sono più che buoni e le parti ne hanno parlato già a gennaio, si è aperta questa possibilità ed in estate potrebbero esserci nuovi contatti con Santos che è un nome molto interessante per il club rossonero.