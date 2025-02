Torino Milan, inizio shock del club rossonero: anche Maignan sotto accusa

Si sta giocando in questi minuti la sfida di campionato tra Torino e Milan. Il club rossonero è chiamato assolutamente a trovare i tre punti.

Dopo il pari eliminazione contro il Feyenoord in casa Milan la sfida odierna contro il Torino era fondamentale ai fini della classifica con la squadra di Sergio Conceicao che non può assolutamente più sbagliare. La sfida però è iniziata nel peggiore dei modi o meglio in maniera incredibile. I primi cinque minuti della sfida contro i granata lasciano davvero tutti sotto shock.

Torino Milan, furia dei tifosi sui social

Dopo una buona partenza (anche se c’è da sottolineare fischi di tutto lo stadio per Theo Hernandez), è successo una situazione al limite dell’incredibile e il Torino è passato in maniera assurda in vantaggio. Un autogol di Thiaw al limite del comico porta i rossoneri in svantaggio e continua il momento difficile del club.

Lancio lungo senza particolari remore da parte del club granata, Maignan spazza e la palla colpisce Thiaw a pochi metri e si insacca in maniera incredibile. La faccia di Conceicao è tutto un programma ma in generale la colpa è da dividere. Sui social in molti attaccano il portiere francese, autore dell’ennesimo errore o meglio di una leggerezza che sta costando finora caro.

In molti non hanno gradito e c’è chi ironizza sulla questione rinnovo invitando (in maniera ironica) la società al rinnovo. Tante critiche per l’estremo difensore francese.