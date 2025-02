Torino-Milan, che sfogo di Rejinders: “Non è possibile!”

Reijnders non ci sta, dopo il gol del momentaneo pareggio si sfoga a DAZN: tutte le dichiarazioni.

Un’altra sconfitta che delude, una classifica che è tutt’altro che positiva. Il Milan, nonostante il ricco mercato di gennaio, non sembra essere granchè migliorata.

Dopo l’eliminazione in Champions League i rossoneri erano chiamati a una prova d’orgoglio, anche dopo le frenate di Lazio e Bologna del pomeriggio. Il gol di Reijnders ha illuso il Milan, che poi è uscito sconfitto da Torino.

L’analisi in diretta di Reijnders

Intervenuto a pochi minuti dalla fine del match del Milan perso per 2-1 contro il Torino Reijnders ha dichiarato a DAZN.

“Annata storta? Sì, è un momento di grande difficoltà per noi. Dobbiamo essere più maturi in certi momenti della partita. Non possiamo concedere gol come quello subito oggi nel secondo tempo. Abbiamo avuto molte difficoltà, quando riusciamo a pareggiare non è possibile uscire dallo stadio senza punti. Dobbiamo essere più maturi”.

“Adesso il Milan deve concentrarsi di più sul campionato, possiamo fare ancora bene. Dobbiamo essere positivi, c’è ottimismo. È troppo facile per l’avversario difendersi quando noi abbassiamo il ritmo, dobbiamo essere più bravi tra le linee ed essere più lucidi nelle scelte finali”.