Ultime Milan, la notizia spiazza: il futuro di Conceiçao è già scritto

I rossoneri iniziano a riflettere circa il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, ancora nessuna decisione ufficiale.

Il Diavolo ha perso l’importantissima gara in Olanda contro il Feyenoord, valida per l’accesso agli ottavi di finale in Champions League. Il club in Via Aldo Rossi avrà dalla sua il ritorno a San Siro per provare a ribaltare l’1-0 dell’andata. Walker ha dato la carica sui social, esortando il popolo milanista a dare il proprio contributo in casa per far proseguire al cammino europeo alla squadra allenata da Sergio Conceicao.

Sarà importante gettare le basi per agguantare il quarto posto anche e sopratutto in vista dell’anno prossimo, la panchina di Sergio Conceicao è a rischio.

Conceicao rischia l’esonero, dipende tutto dalla Champions League

Sergio Conceicao potrebbe essere costretto a dire addio alla panchina del Milan a fine stagione. Il mercato faraonico di gennaio ha come obiettivo quello di partecipare alla Champions League della prossima stagione. Qualora il Diavolo non dovesse rientrarci, sarebbe molto arduo vedere con i rossoneri ancora sia Joao Felix che Conceicao anche se i due portoghesi andrebbero via per delle motivazioni diverse.

Senza il quarto posto il Milan potrebbe non decidere di attivare la clausola di rinnovo di Conceiçao, che stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, rischia a prescindere di perdere il posto per via di un rapporto mai realmente sbocciato con Zlatan Ibrahimovic. Al portoghese potrebbe aiutare un ottimo cammino in Coppa Italia e magari riportare quel trofeo a Milanello.

Dalla Supercoppa vinta alla sconfitta in Olanda, il cammino di Conceicao col Milan

Sergio Conceicao ha ereditato la panchina del Milan dal suo connazionale Paulo Fonseca, il portoghese a differenza dell’ex Lille è partito subito benissimo riuscendo a vincere la Supercoppa Italiana. Competizione vinta – per altro – in rimonta in finale contro l’Inter. Una coppa che ha avuto un sapore diverso e una valenza ancor maggiore per i tifosi rossoneri e la dirigenza. Da lì Conceicao si è alternato a buoni risultati in campionato ad alcuni meno buoni.

La situazione del Diavolo prima del suo arrivo era drastica, ora il quarto posto sembra possibile ma Lazio,Fiorentina e Juve sono nettamente avanti. Dalla sua il club in Via Aldo Rossi ha la gara da recuperare contro il Bologna. Conceicao rischia di doversi prendere delle colpe non sue.