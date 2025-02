ULTIM’ORA: le date ufficiali di Napoli-Milan e Milan-Inter

Fissati i prossimi impegni per il Milan: la squadra di Sergio Conceiçao si prepara a sfide fondamentali per il finale di stagione.

Due nuovi appuntamenti da segnare in calendario per i tifosi del Milan. Una stagione che ha ancora molto da dire per i rossoneri, tra corsa al quarto posto e semifinali di Coppa Italia.

La Lega Serie A ha comunicato date, orari e programmazione tv della 30ª giornata del massimo campionato. Il Milan quindi ha due nuovi impegni fissati.

Date e orari ufficiali

Il big match Napoli-Milan è stato fissato per domenica 30 marzo 2025 ore 20.45, e sarà visibile in esclusiva su DAZN.

La semifinale di andata di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter è invece fissata per mercoledì 2 aprile 2025 ore 20.45, e sarà visibile su Mediaset.

Questa la 30esima giornata completa:

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan * DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN