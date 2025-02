Verso Bologna-Milan, due forfait per Conceicao: le ultime

Giovedì si giocherà il recupero tra Bologna e Milan, match saltato all’andata per le condizioni meteo avverse nella cittadina emiliana.

Giovedì alle ore 20:45, allo stadio Dall’Ara, si disputerà Bologna-Milan, recupero della 9ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25: il match fu rinviato a causa delle condizioni meteo avverse nella cittadina emiliana in quei giorni. Dopo il recupero di Fiorentina-Inter, dunque, scomparirà l’asterisco dalla classifica anche per Bologna e Milan, in questo momento a pari punti e a caccia di un posto in Europa per la prossima stagione. La posta in palio è alta, anche perchè non bisogna perdere terreno da chi sta davanti, Fiorentina e Lazio in primis.

Bologna-Milan, due rossoneri assenti: le ultime da Milanello

Per la sfia contro il Bologna, Sergio Conceicao, oltre a Emerson Royal e Florenzi, assenti per un lungo periodo, dovrà fare a meno di due uomini della rosa rossonera: Walker e Loftus-Cheek. I due hanno svolto lavoro personalizzato nella seduta odierna e non recupereranno per il match.

Il difensore arrivato nella sessione invernale di mercato deve superare qualche problema fisico, mentre Loftus-Cheek sta rientrando da un problema muscolare. Il tecnico portoghese non li chiamerà per la sfida contro il Bologna, per preservarli in vista del delicato match di domenica sera contro la Lazio, che vale un posto in Europa. Conceicao dunque andrà cauto con i due, in vista del delicato match di campionato.