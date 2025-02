Verso Milan-Inter, notizia ufficiale: salta il derby di andata

Oltre ai due di campionato e a quello in finale di Supercoppa si avvicinano le semifinali di Coppa Italia, dove il Milan incontrerà per la quarta e quinta volta l’Inter.

Dopo esser uscito dalla Champions in malomodo contro il Feyenoord, al Milan rimane la corsa forsennata al quarto posto, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League, e la Coppa Italia.

Ad aprile infatti il Milan sfiderà nuovamente l’Inter nelle semifinali di Coppa Italia. Andata prevista per mercoledì 2 aprile, ritorno da fissare tra il 22 e il 23 aprile.

Milan-Inter, salta il derby: le ultime

Visti i tanti impegni per le milanesi, le assenze sono all’ordine del giorno. In particolare, per il derby di andata, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un suo centrocampista.

Sono due i giocatori che salteranno l’andata delle semifinali di Coppa Italia per squalifica, per decisione del Giudice Sportivo Alessandro Zampone. Si tratta di Kristjan Asllani e Liam Henderson, indisponibili rispettivamente per il derby di Milano e per Empoli-Bologna.

Da segnalare in chiave Inter anche la prima sanzione comminata a Denzel Dumfries, ammonito per un fallo su Nuno Tavares nel match contro la Lazio.