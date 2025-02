Virata definitiva e addio last-minute: il Milan lo cede in Serie A

Cessione last minute per il Milan: accordo ad un passo per il passaggio dell’attaccante ad un club italiano, i dettagli

Il Milan sta facendo un serio tentativo per Joao Felix dal Chelsea: i rossoneri, come riportato da Di Marzio, sono sempre più vicini all’accordo con il calciatore e con il Chelsea sulla base di un prestito. Per far entrare il portoghese, però, c’è bisogno di un’uscita: detto, fatto. In questi minuti in via Aldo Rossi si sta chiudendo per il passaggio di Noah Okafor al Napoli.

Gli azzurri sono da tempo alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia: niente da fare per Garnacho, Manna aveva ripiegato su Allan Saint-Maximin, ma non c’è tempo per chiudere l’operazione. Per questo motivo, riporta Di Marzio, il Napoli avrebbe deciso di virare definitivamente sullo svizzero del Milan, in uscita fin da inizio gennaio.

Okafor doveva andare al Lipsia: la trattativa era conclusa ma purtroppo non ha passato le visite mediche. Così Noah è tornato a Milano ed è anche sceso in campo con la Dinamo Zagabria mentre ieri, nel derby, gli è stato preferito Camarda. Segnale evidente che il Milan stava provando a venderlo e in queste ultime ore di mercato si è aperta la pista Napoli. Si sta provando a chiudere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni.