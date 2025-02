“Voleva essere trattato diversamente”: il direttore sportivo accusa il Milan

Il direttore sportivo del club ha accusato il Milan sulla gestione dell’ormai ex calciatore dei rossoneri: le parole.

La sessione di calciomercato invernale del Milan è stata una delle più attive della Serie A, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ha cercato di migliorare la rosa rossonera grazie ad innesti di grande spessore: Walker per la difesa, Bondo per il centrocampo, Gimenez, Joao Felix e Sottil per l’attacco. L‘arrivo di Bondo dal Monza, a titolo definitivo, è conseguito alla cessione a titolo temporaneo di un centrocampista rossonero, ovvero Ismael Bennacer, accomodatosi al Marsiglia. Il centrocampista algerino ha chiesto di essere ceduto, poiché non si sentiva più parte del progetto rossonero.

Cessione Bennacer, parla Benatia: l’accusa ai rossoneri

Nella prima parte di stagione, l’ormai ex centrocampista del Milan Bennacer non è sceso in campo più di tanto, a causa anche di alcuni acciacchi fisici, che si portava a dietro dalla stagione passata. Nelle ultime settimane però, il giocatore si aspettava qualche minuto in più, che però non arrivava: a tal punto ha chiesto la cessione, come confermato durante la conferenza stampa di presentazione al Marsiglia.

Sulla cessione di Bennacer al Marsiglia è intervenuto anche il direttore sportivo del club francese, Mehdi Benatia, tra l’altro ex giocatore della Juventus. Queste le sue parole rilasciate al quotidiano francese L’Equipe:

Aveva perso un pò di stima, le cose cominciavano a cambiare per lui al Milan: lui voleva essere trattato in un modo diverso e io ho colto al volo l’occasione. Con lui, rimaniamo sul piano del carattere, del temperamento e del valore sicuro. Ci porterà molto e, con tutti i nostri giocatori a disposizione, ora abbiamo un centrocampista da Champions League.

Milan, Bennacer ha chiesto la cessione: vuole trovare più spazio

Il centrocampista algerino aveva ormai capito di essere giunto al termine della sua esperienza rossonera, tant’è che a fine mercato ha chiesto la cessione al club rossonero, che subito lo ha accontentato, avendo trovato anche il sostituto.

Durante la conferenza stampa di presentazione al nuovo club, il Marsiglia, Bennacer aveva spiegato i motivi per cui ha voluto lasciare Milano, uno su tutti quello di voler trovare più spazio in mezzo al campo, cosa che Conceicao non gli avrebbe garantito. L’algerino potrebbe far ritorno a Milano, ma il suo futuro sembra essere sempre più lontano dal capoluogo lombardo.