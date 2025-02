Zero minuti nelle ultime 5 partite al Real, il giocatore ora vede il Milan

L’affare adesso può prendere quota: il calciatore del Real Madrid sta valutando l’addio. Il Milan è in prima fila!

Mentre Sergio Conceicao prova a raddrizzare la stagione del Milan, cercando di centrare quantomeno l’obiettivo quarto posto, la dirigenza del Milan si è messa già all’opera sul mercato per programmare con cura il prossimo futuro. La società rossonera avrebbe rivolto in modo particolare la propria attenzione su quelli che sono le giovani promesse del calcio europeo. Tra gli osservati speciali ci sarebbe anche la stella turca del Real Madrid, Arda Güler. Un profilo che il Milan segue ormai da diverso tempo.

Ritorno di fiamma: Furlani ripensa al talento turco

Il Milan sarebbe ritornato sulle tracce di Arda Güler, centrocampista di grande talento in forza al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il momento sembrerebbe essere favorevole per imbastire una trattativa con la società di Florentino Perez, dato che il classe 2005 sta continuando a trascorrere più tempo in panchina che in campo. Arda Guler, infatti, sta passando un momento non affatto felice e lo dimostrano dei numeri inequivocabili.

Nelle ultime cinque gare con il Real Madrid, il centrocampista turco ha totalizzato 0 minuti in campo. I Galacticos sono tornati a macinare risultati positivi, prendendosi la scena sia in Liga, con cui va avanti il testa a testa per il titolo col Barça, e la Champions League, dove la squadra di Ancelotti ha superato i playoff eliminando il City di Guardiola. Considerato l’ottimo momento, Carlo Ancelotti ha ridotto le modiche al minimo sulla formazione, costringendo Arda Güler a seguire i compagni dalla panchina.

Sin qui, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 27 presenze, 3 gol e 5 assist. Tuttavia, i minuti in campo sono stati appena 967. È chiaro che il mancino turco non è visto dai Galacticos come un elemento imprescindibile, seppur sia considerato uno dei maggiori talenti del calcio europeo. Ecco che il Milan potrebbe decidere di sfruttare l’occasione per portare Arda Güler in maglia rossonera, facendo leva sugli ottimi rapporti con il Real. Il club lombardo potrebbe tentare di incanalare la trattativa sulla base di un investimento da 30/40 milioni.

Non solo Arda Güler , il Milan vuole far suo un altro talento del Real

Oltre ad Arda Guler, il Milan vuole fare proprio anche il carrellino di Alex Jimenez. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la società rossonera avrebbe fissato sul calendario un incontro con il Real Madrid per discutere i termini di accordo sul futuro dell’esterno spagnolo. Il terzino classe 2005 sta strappando consensi a tutta forza nell’ambiente Milan con prestazioni di spessore, spingendo Giorgio Furlani a blindarlo.

Prima di cederlo al club di Serie A, la società di Florentino Perez si è tutelata, inserendo negli accordi delle clausole. Il Real, infatti, può riacquistarlo nel 2025 per 9 milioni di euro e nel 2026 per 12. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di posticipare la recompra almeno fino al 2027 intorno ad una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Da parte della dirigenza rossonera filtra ottimismo per la riuscita dell’operazione, anche perché la volontà di Alex Jimenez sarebbe quella di continuare a vestire la maglia del Milan.