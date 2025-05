Accordo raggiunto: il top player saluta il Milan!

Trovata l’intesa: il Milan ha dato il via libera alla cessione del top player. I rossoneri incassano una cifra record!

Continuano ad essere dei giorni intensi per il Milan. Dopo una brutta stagione, chiusa in nona posizione e quindi fuori dalla zona Europa, la società rossonera si è messa a lavorare decisione e un forte senso di riscatto verso la prossima stagione. Un altro passo in avanti è stato fatto proprio stamattina, con l’ufficialità dell’arrivo sulla panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno è appena e ha già perso uno dei suoi migliori giocatori in squadra. La cessione del top player è considerata ormai solo questione di tempo.

C’è la stretta di mano: il big del Milan fa le valigie

È giunta ai titoli di coda l’avventura in maglia rossonera di Tijjani Reijnders. Dopo essersi vista rifiutata l’offerta da 60 milioni di euro, il Manchester City in queste ultime ore avrebbe migliorato l’offerta, portandola sui 70 milioni richiesti dal Milan. Secondo il giornalista Orazio Accomando, la dirigenza lombarda avrebbe ceduto alle avance dei Citizens di Pep Guardiola, dando il via libera alla cessione del centrocampista olandese.

Le parti starebbero definiti gli ultimi dettagli burocratici con l’obiettivo di formalizzare l’operazione nelle prossime ore. Il Manchester City starebbe facendo molta pressione al Milan poiché vuole Tijjani Reijnders a disposizione già per il Mondiale per Club. Il pressing della squadra di Pep Guardiola starebbe portando il Diavolo ad accelerare i tempi per consegnare ad Allegri un sostituto del centrocampista classe 1998. Tra i papabili ci sono Samuele Ricci del Torino e Nicolussi Caviglia.

Dunque, Tijjani Reijnders si prepara a mettere la parola fine alla sua avventura al Milan. Un’esperienza durata appena due stagioni. Il centrocampista olandese è arrivato dall’Az Alkmaar per 25 milioni di euro, club che si è riservato il 20% sulla futura rivendita. Insomma, così come successo con Tonali, il club lombardo si appresta a dire addio ad uno dei suoi giocatori migliori, realizzando una grossa plusvalenza.

Tijjani Reijnders è stato una delle poche note positive nella nefasta stagione rossonera. L’olandese, che di recente ha esteso il proprio contratto fino al 2030, ha raccolto 15 gol e fornito 5 assist in 54 presenze. Proprio grazie a questi numeri e alla forza contrattuale creata con il rinnovo, il Milan ha potuto puntare i piedi con il City, strappando un’offerta da 70 milioni.